“보령사랑상품권과 함께 풍성한 설 명절 보내세요”

충남 보령시는 시민들의 생활비 부담을 덜고 전통시장과 지역 상권 활성화를 도모하기 위해 ‘보령사랑상품권’ 할인 판매와 전통시장 캐시백 지원 사업을 연중 추진한다고 9일 밝혔다.
보령사랑상품권은 구매 시 10% 할인 혜택이 제공된다. 구매 한도는 지류·모바일 통합 1인당 월 70만 원이다. 이 가운데 지류 상품권은 1인당 월 30만 원까지 구매할 수 있어 시민들은 일상 소비 전반에서 실질적인 할인 효과를 누릴 수 있다.
이와 함께 전통시장 이용 고객을 대상으로 한 ‘보령사랑상품권 전통시장 캐시백 지원 사업’도 운영된다. 지원 대상은 전통시장 내 상품권 가맹점에서 모바일 보령사랑상품권으로 결제한 고객이다. 전통시장 가맹점은 상호명 끝에 ‘전통’ 표시를 통해 확인할 수 있다. 캐시백은 결제 금액의 10%를 모바일 상품권 캐시백(정책수당) 형태로 결제 다음 달에 지급한다. 명절이 있는 달에는 지급 비율을 5%포인트 상향해 15%를 지급한다. 올해 기준 명절 캐시백 적용 달은 2월(설)과 9월(추석)이다.
올해 전통시장 캐시백 지원 내용은 전년 대비 확대됐다. 기존에는 QR 결제 시에만 지급되던 캐시백이 카드 결제를 포함한 모바일 보령사랑상품권 전체 결제 수단으로 확대 적용된다. 지원 비율도 함께 상향됐다.
김호 보령시 지역경제과장은 “보령사랑상품권을 활용한 전통시장 이용이 지역경제를 살리고 가계에도 도움이 되는 슬기로운 소비로 이어지길 바란다”며 “앞으로도 소상공인과 전통시장에 실질적인 도움이 되는 정책을 지속적으로 발굴해 지역경제 회복과 소비 촉진에 힘쓰겠다”고 말했다.
