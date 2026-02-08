제주 18cm 폭설로 무더기 결항…1만명 넘는 승객 발 묶여

제주 한라산에 18cm가 넘는 폭설이 내린 가운데 강풍과 눈보라로 제주공항을 오가는 항공편이 무더기로 결항되며 1만여 명의 발이 묶였다. 호남 서부 지역에도 많은 눈이 내리면서 사고가 잇따랐다.
8일 한국공항공사 제주국제공항에 따르면 이날 오후 3시 기준 제주공항을 오갈 예정인 항공편 461편(도착 235편·출발 226편) 가운데 164편(도착 87편·출발 77편)이 결항했고, 5편이 회항했다. 이날 새벽 활주로 운영이 중단됐다가 제설 작업 이후 운영이 재개됐지만 눈 폭풍으로 인해 가시거리가 확보되지 않으면서 항공기가 뜨고 내리지 못했다. 이날 제주에 발이 묶인 승객은 1만1000여 명으로 파악됐다. 주말을 맞아 제주를 찾은 회사원 정지윤 씨(38)는 “오전 9시 55분 김포행 비행기가 결항하면서 발이 묶였다”며 “급한 대로 9일 오후 비행기를 예약했고, 하루 더 휴가를 썼다”고 했다.
제주공항 관계자는 “눈이 잦아든 오후부터 항공기 운항이 점차 정상화됐다”며 “체류객 해소를 위해 오후 10시 30분까지 추가 운항편 10편, 2041석을 운항하기로 결정했다”고 말했다. 24시간 비상근무 체제로 들어간 제주도는 심야 체류객 발생에 대비해 제주공항에 담요 2700장, 매트리스 1500장, 생수 1000병 등을 준비했다.
제주 해상에도 풍랑특보가 내려져 제주와 추자도, 진도, 목포 등을 잇는 여객선 운항
이 중단됐다. 한라산국립공원 7개 탐방로도 전면 통제됐다. 광주와 전남 서부권에도 폭설과 강풍, 풍랑의 영향으로 전남 섬을 잇는 여객선 39개 항로, 52척이 운항 통제되고 목포 유달산 일주도로 등 도로 4곳이 통제됐다.
빙판길과 강풍으로 인한 사고도 잇따랐다. 8일 오후 1시 5분경 제주시 애월읍 새별오름 인근 눈길을 달리던 버스와 승합차가 충돌해 3명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 전남 영암군 영암읍에선 보행자가 눈길에 넘어져 병원으로 옮겨졌으며, 광주 광산구의 한 도로에서도 승용차가 빙판길에 미끄러져 전복되는 사고가 있었다. 전북 고창군 성내면에서는 쌓인 눈으로 인해 비닐하우스 9동이 파손됐다.
댓글 0