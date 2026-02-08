18세 발레리나 염다연, 로잔발레콩쿠르 2위·관객상 수상

한국 발레리나 염다연 양(18·사진)이 세계적인 발레 경연인 로잔발레콩쿠르에서 2위를 차지했다.
스위스 로잔에 있는 볼리외극장에서 7일(현지 시간) 열린 제54회 로잔발레콩쿠르 결선에서 염 양은 결선 진출자 21명 가운데 2위를 차지했다. 염 양은 현장 관객들이 선정하는 인기상인 ‘관객상’도 받았다. 1위는 미국 발레리노 윌리엄 가입스가 차지했다.
중학생 때부터 발레 영재로 주목받은 염 양은 한국무용교사협회 전국무용콩쿠르 대상, 코리아국제발레콩쿠르 금상 등을 받았다. 중학교 졸업 뒤 고교 진학 대신 홈스쿨링으로 훈련에 집중했으며, 부친인 발레리노 출신 염지훈 원장이 운영하는 발레 학원에서 수련해 왔다.
올해 로잔발레콩쿠르에선 염 양 외에도 5명의 한국 무용수가 결선에 진출했다. 신아라(7위)와 김태은(10위), 방수혁(11위), 손민균(12위), 전지율(14위)도 본상과 장학금을 받았다. 로잔발레콩쿠르는 바르나, 잭슨, 모스크바, 파리 콩쿠르와 함께 ‘세계 5대 발레 콩쿠르’로 꼽힌다. 15~18세 학생만 참가할 수 있어 세계 발레 무용수들의 등용문으로 여겨진다. 한국인 무용수로는 1985년 강수진 국립발레단 예술감독이 최초로 우승했다. 지난해엔 당시 열여섯 살이던 박윤재 군이 한국 발레리노 최초로 우승했다.