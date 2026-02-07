올림픽 사상 첫 ‘쿼드러플 개막식’… 각본 없는 빙판 드라마 시작됐다

피겨 차준환 태극기 들고 韓선수단 입장…“모두에게 좋은 에너지를”
선수가 입장을 하는데 기수가 없다? 깜빡했다. 2026 밀라노-코르티나 담페초 올림픽은 밀라노에서만 열리지 않는다.
6일 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노 올림픽 개막식에서는 종종 선수단이 국기 없이 입장했다. 이번 대회는 밀라노, 코르티나, 바텔리나, 발 디 피엠메까지 총 네 곳에 선수촌이 마련됐다.
이 때문에 선수들은 개막식 선수 입장 퍼레이드를 전체 선수촌 네 곳 중 자신의 숙소와 가장 가까운 곳에서 하면 됐다. 밀라노 개회식에 기수가 없었다면 나머지 세 곳 중에 기수가 있다는 뜻이다.
개회식을 네 곳에서 진행한 건 그만큼 이번 대회가 올림픽 최초 두 도시 이름을 한 번에 넣으며 ‘분산개최’되는 최초의 올림픽임을 강조하려는 의미다.
밀라노에서 기수 없이 입장하던 선수들 머리 위로 설치된 대형 스크린에서는 리비뇨 클러스터에 마련된 행사장에서 캐나다 모글스키 영웅 미카엘 킹스버리가 단풍국 국기를 들고 입장하고 있었다.
브라질 기수 루카스 피녜이루 브라텡은 2026 밀라노-코르티나담페초 올림픽 개막식 선수 입장 초반 산 시로 스타디움에 가장 높은 데시벨을 이끌었다. 땅에 끌릴 듯한 흰색 롱패딩을 입은 채 브라질 국기를 흔들던 피녜이루 브라탱이 패딩을 걷어 재치자 옷 안쪽에 새겨진 선명한 브라질 국기가 드러났다.
노르웨이 출신 브라질의 알파인 스키 선수인 피녜이루 브라텡은 직전 2022년 베이징 올림픽에 노르웨이 국가대표로 참가했다. 2024년부터는 어머니의 국적인 브라질 국가대표 선수로 뛰고 있다.
#한국 기수 차준환-박지우 이번이 3번째 올림픽인 피겨스케이팅 차준환은 한국 기수를 맡았다. 차준환은 “기수는 대표 선수단 맨 앞에서 입장하지 않나. 기수를 맡아서 좋은 에너지를 우리 모든 국가대표 선수들에게 전해주고 싶다“고 했다.
이번 개막식은 이탈리아의 패션, 음악, 문화를 모두 녹여냈다. 이탈리아의 색과 디자인은 물론 팝스타 머라이어 캐리의 공연, 유엔 평화대사 샤를리즈 테론의 스피치, 중국 피아니스트 랑랑의 연주까지 전 세계의 문화를 한 데 녹이고 평화를 위한 메시지를 전하는 것도 잊지 않았다.
마지막 성화봉송이 이어지는 개막식의 클라이막스는 이탈리아의 목소리 안드레아 보첼리의 ‘네순 도르마’가 함께했다. 네순 도르마는 이탈리아 작곡가 자코모 푸치니의 오페라 투란도트의 아리아 중 하나다. 웅장함이 특징인 이 곡은 2022 베이징 올림픽 때 차준환이 프리스케이팅 음악으로 사용한 곡이기도 하다.
