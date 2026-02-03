감정가 9억 아파트 경매 부쳤더니 16억에 팔렸다

서울 낙찰가율 4개월 연속 100% 넘어
지난달 서울 아파트의 경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 3년 7개월 만에 가장 높았던 것으로 나타났다.
토허제 적용 안돼 갭투자 대안 수요 몰려
3일 경매정보업체 지지옥션에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 낙찰가율은 107.8%이었다. 2022년 6월(110%) 이후 3년 7개월 만에 가장 높은 수준이다.
서울 아파트 낙찰가율은 지난달까지 2개월 연속 증가하며 지난해 10월부터 4개월 연속 100%를 넘었다. 지난달 낙찰가율이 가장 높았던 경매 단지는 서울 마포구 성산동 ‘성산시영’ 전용면적 50㎡ 1층이었다. 26명이 입찰해 감정가 9억3300만 원의 171.5%인 15억9999만9999원에 낙찰됐다.
응찰자 수가 가장 많았던 단지는 서울 동작구 사당동 ‘사당우성’ 전용 59㎡ 15층이었다. 49명이 입찰해 감정가 9억 원보다 높은 15억1388만100원에 낙찰됐다. 낙찰가율은 168.2%였다.
낙찰가율 오름세는 지난해 10·15 대책으로 서울 전역과 경기 남부 12개 지역이 토지거래허가구역으로 지정된 영향으로 보인다. 토허구역으로 지정되면 실거주 의무가 생기는 등 전세를 끼고 집을 사는 ‘갭투자’가 불가능해진다. 하지만 경매는 토허제 적용을 받지 않아 갭투자 대안으로 수요가 몰리고 있는 것이다.
지난달 서울 아파트 경매 낙찰률(경매 진행 건수 대비 낙찰 건수 비율)도 전달(42.5%)보다 1.8%포인트 상승한 44.3%였다. 같은 기간 평균 응찰자 수도 6.7명에서 7.9명으로 늘었다.
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0