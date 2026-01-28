관세 인상 하루만에… 트럼프 “韓과 해결책 마련할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 전날 한국에 대한 상호관세와 자동차 품목 관세 등을 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 것과 관련해 “한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 경제 연설이 예정된 아이오와로 떠나기 전 취재진과 만나 관련 질문에 “우리는 해결책을 마련할 것(We’ll work something out)”이라고 말했다. 거듭된 추가 질문에 그는 “한국과 함께 해결 방안을 모색할 것(We’ll work something out with South Korea)”이라고 답했다.
트럼프 대통령의 이같은 짧은 답변을 두고 일각에서는 향후 한미 간 대화와 협상 여지를 남긴 것으로 해석하고 있다. 지난해 11월 26일 한국 국회에 발의된 한미전략투자공사 설립 등의 내용을 담은 대미투자특별법의 처리 등 상황에 진전이 있을 경우 관세를 재조정할 수 있다는 관측도 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
