혼다코리아, 전국 모터사이클 딜러 대상 CS 교육 실시

혼다코리아는 전국 모터사이클 공식 딜러를 대상으로 CS 교육을 진행했다고 26일 밝혔다. 이번 교육은 고객 만족 서비스 강화를 통한 브랜드 경쟁력 제고와 국내 모터사이클 문화 활성화를 목표로 진행됐다.
혼다코리아는 새로운 CS 매뉴얼을 기반으로 서비스 역량을 강화하고 고객 응대 품질을 표준화함으로써 CS 부문의 질적 성장을 도모한다는 방침이다. 특히 이번 교육은 혼다만의 ‘FUN CS’ 콘셉트를 적용, 고객의 감정을 공감(Feel)하고 니즈를 이해(Understand)하며 즐거운 경험으로 이끌겠다(Navigate)는 의미를 담았다.
이번 교육에는 혼다 모터사이클 공식 딜러와 혼다코리아 임직원 50여 명이 참여했다. ▲세일즈 CS ▲서비스 CS ▲CS 매니지먼트 등 3개 파트로 구성해 새로운 매뉴얼을 학습했다. 교육 후에는 롤플레잉을 통해 다양한 고객 응대 상황에서 대응 역량을 강화하고, 현장 업무 효율성과 협업 능력을 높이는 시간도 가졌다.
이지홍 혼다코리아 대표는 “앞으로도 압도적인 고객 만족과 차별화된 고객 경험을 최우선으로 두고, 혼다 모터사이클과 함께하는 ‘즐거움’을 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
