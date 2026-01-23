로맨스 스캠·리딩방 등 487억 사기…캄보디아 범죄조직 73명 송환

캄보디아에서 우리 국민 869명을 대상으로 약 487억 원을 가로챈 혐의를 받는 한국인 피의자 73명이 23일 송환됐다. 피의자 단일 송환으로는 역대 최대 규모다. 이들은 도착 직후 관할 수사기관으로 넘겨져 조사받았다.
국가 범죄 대응을 위해 구성된 범정부 태스크포스(TF)는 이날 오전 9시 41분경 인천국제공항을 통해 로맨스 스캠(사기)이나 투자 리딩방 운영 피의자 70명, 인질 강도와 도박 등 혐의를 받는 3명 등 총 73명을 전세기로 송환했다.
이들의 귀국에는 피의자 한 명당 2명의 호송관을 포함해 돌발 상황에 대비한 예비 인력, 의료진 등 199명의 호송 인원이 동원됐다. 전세기 안에서는 포크 등을 사용하지 않아도 되는 당근 샌드위치 등이 음식으로 제공됐다.
입국장에 모습을 드러낸 20, 30대 남성 피의자 대다수는 더운 현지에서 입던 반바지 위로 패딩점퍼 등 두꺼운 상의를 걸친 모습이었다. 이들은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 호송관에게 양팔이 결박된 상태로 줄지어 이동했다. 1시간가량 입국 절차를 거쳐 대기하던 호송 버스와 승합차에 올라타 부산과 충남, 서울 등 관할 경찰서로 이송됐다.
특히 부산경찰청에는 ‘노쇼 사기’ 일당 49명이 한꺼번에 압송됐다. 한 조직에 몸담았던 이들은 공무원을 사칭해 “음식점에 단체 손님이 갈 테니 지정된 업소에서 양주를 구매해 두라”고 속이는 등의 방식으로 194명에게서 69억 원을 가로챈 혐의를 받는다. 울산경찰청은 딥페이크를 이용한 로맨스 스캠으로 104명으로부터 약 120억 원을 가로챈 한국인 부부를 조사한다. 이들은 성형수술을 통해 수사망을 피해 왔다.
법무부는 이 부부가 현지에서 석방됐다는 첩보를 입수하고 검사를 파견해 현지 당국의 협조를 통해 다시 체포하고 범죄인 인도 재판을 받게 했다. 서울경찰청에서는 지난해 7월까지 캄보디아에 콜센터 사무실을 차리고 ‘야누스 헨더슨’ 등 글로벌 금융회사로 속여 229명으로부터 194억 원을 뜯어낸 조직원을 수사한다. TF 소속 유승렬 경찰청 수사기획조정관은 “우리 국민에게 손해를 끼치는 범죄는 국내외를 막론하고 추적 검거해 책임을 묻겠다”고 했다.
