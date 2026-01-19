6년째 확정 못한 해운대구 현청사 활용안…해운대구 “이전 후 남을 청사 임시 활용안도 찾을 것”

내년 연말 신청사 이전이 계획된 부산 해운대구가 2031년 이후 현 청사 활용 방안과 그전까지 임시로 활용할 방안을 찾는 용역에 착수한다.
해운대구는 4000만 원을 투입해 ‘현 청사 활용 방안 마련을 위한 기본구상 수립 용역’을 올 연말까지 진행한다고 19일 밝혔다. 이번 용역은 재송동 신청사로 이전한 뒤 중동에 남게 될 현 청사를 어떻게 활용할지에 대한 중장기 방안을 마련하고, 활용 방안이 확정돼 본격 개보수에 들어가기 전까지 단기 활용 방안을 함께 찾는 것이 목적이다. 해운대구 관계자는 “용역으로 활용 방안이 결정되더라도 행정안전부 중앙투자심사와 타당성 조사 등 절차를 거치면, 실제 착공은 약 5년 뒤인 2031년에야 이뤄질 것”이라며 “신청사로 이전한 후 큰 비용을 들이지 않고 임시로 현 청사를 활용할 방안을 찾는 것”이라고 말했다. 평생학습 프로그램 운영 공간과 어린이 공부방, 전시 공간 등으로 활용하는 안이 검토될 예정이다. 현 청사 활용안을 두고 그동안 워케이션(휴가지 원격 근무) 공간, 콘서트홀 조성 등 여러 의견이 제시됐다. 현재는 복합 주차시설과 복합문화플랫폼 등 2개 안으로 좁혀졌다. 현 청사 활용 방안 논의가 2020년부터 시작됐음에도 아직 결론을 내지 못하고 다시 용역에 나서는 것은 예산과 행정력 낭비라는 지적도 제기된다. 해운대구는 2020년 계획 수립 용역, 2021년 아이디어 공모, 2023년 전문가·주민 포럼 등을 거쳤고, 지난해 10월 활용안을 2개로 압축했다. 해운대구 관계자는 “주민 의견을 최대한 수렴해 공공성이 높은 시설을 조성하려다 보니 시간이 걸리고 있다”고 설명했다. 중동 현 청사는 1981년 해운대구 중동에 지하 1층, 지상 6층 규모로 건립됐다. 청사 노후화와 사무·주차 공간 부족 문제가 제기되면서 불편이 크다는 지적이 일었다. 이에 해운대구는 재송동에 총 1741억 원을 들여 지하 2층, 지상 8층 규모 신청사를 2027년 12월 준공 목표로 건립하고 있다. 공정률은 약 30%다.