“16시간 굶어도 살 왜 안 빠지지?”…간헐적 단식의 함정 ‘경고’

섭취 열량을 줄이지 않은 간헐적 단식만으로는 과체중을 온전히 개선하지 못한다는 연구 결과가 나왔다.
독일 인간영양연구소(DIfE)와 베를린 샤리테 의과대학 공동 연구팀은 최근 학술지 사이언스 트랜슬레이셔널 메디신(Science Translational Medicine)에 간헐적 단식의 효과를 분석한 논문을 발표했다.
연구 논문은 단순 식사 시간 제한 만으로는 대사 건강이나 심혈관 건강이 자동으로 개선되지 않는다고 지적했다.
연구진은 과체중 여성 31명을 대상으로 ‘크로노패스트(ChronoFast)’ 실험을 진행했다.
하루 식사 시간을 8~10시간 이내로 제한하고 나머지 시간에는 단식하는 방법이다. 실험 참가자들은 오전 8시~오후 4시 또는 오후 1~9시 두 가지 식사 시간대를 각각 2주씩 체험했다. 제공된 식사의 칼로리와 영양 성분은 동일했다.
그 결과 인슐린 감수성·혈당·혈지방·염증 지표 등 주요 대사 지표에 의미 있는 변화가 나타나지 않았다.
연구 책임자인 올가 라미치 교수는 “대사 개선을 위해서는 식사 시간보다 총 섭취 칼로리와 에너지 균형이 더 중요하다”며 “간헐적 단식의 효과로 알려진 이점도 실제로는 의도치 않은 칼로리 감소 때문일 가능성이 크다”고 설명했다.
다만 식사 시간이 생체 리듬에는 영향을 미쳤다. 늦은 식사군에서는 생체 시계가 평균 약 40분 늦춰졌고, 실제 수면 시간도 더 늦어지는 경향을 보였다.
연구진은 “개인의 생활 리듬과 유전적 요인에 따른 추가 연구가 필요하다”고 덧붙였다.
박태근 기자 ptk@donga.com
