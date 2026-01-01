수도권 비규제지역 분양 관심↑

최근 서울을 비롯해 수원 장안구 등 규제지역에서는 대출규제 강화 여파로 분양일정을 내년으로 연기하거나 재검토하는 단지들이 잇따르고 있다. 반면 비규제지역은 전통적인 비수기인 연말에도 분양이 줄을 잇고 있다. 특히 비규제지역 ‘풍선효과’ 조짐이 나타나면서 규제지역 추가 지정 가능성이 거론되자, 건설사들이 이들 지역에서 분양을 서두르는 현상도 두드러졌다.
10·15 부동산대책으로 서울 전역과 경기 12개 지역이 규제지역으로 묶이면서 규제지역 내 분양가 15억 원 초과 주택은 대출 한도가 4억 원, 25억 원 초과 시 2억 원으로 제한됐다. 중도금 대출 역시 분양가의 40%까지만 허용되고, 전세보증금을 활용한 잔금 마련 방식도 제한되면서 자금 조달 부담이 크게 높아졌다.
반면, 비규제지역은 상대적으로 자금 마련 부담이 덜해 수요자들의 대안으로 부각되고 있다. 실제로 비규제지역인 김포에서 지난 10월 분양한 김포풍무 호반써밋은 1순위에서 7.9 대 1의 우수한 성적을 받았다. 이어 풍무역 푸르지오 더 마크도 1순위에서 17.4대 1의 높은 청약경쟁률을 기록했다.
역시 비규제지역인 안양 만안구도 청약 열기가 이어지고 있다. 지난 11월 공급된 만안역 중앙하이츠 포레가 1순위 평균 7.14대 1의 경쟁률을 기록한 데 이어, 12월 1순위 청약을 진행한 안양자이 헤리티온 역시 5.24대 1의 평균 경쟁률을 보였다.
부동산 관계자는 “규제지역의 분양 일정이 잇달아 연기되면서 연말 부동산 시장은 비규제지역이 주도하는 흐름을 보였다”며 “특히 규제지역과 인접한 비규제지역은 생활권을 공유하면서도 규제 영향을 덜 받아 수요가 유입되고 있다”고 말했다.
이러한 가운데 용인신대피에프브이는 비규제지역인 용인시 처인구에 들어서는 용인 푸르지오 클루센트 본격 분양에 나섰다. 용인 푸르지오 클루센트는 경기 용인시 처인구 역북동(신대지구 A1블록)에 지하 3층~지상 29층, 6개 동, 전용 84㎡ 단일면적, 총 784가구 규모로 조성된다. 계약금 1000만 원 정액제(1차)와 중도금 60% 전액 무이자 혜택이 제공돼 초기 자금 부담을 낮췄다. 주택담보대출비율(LTV) 70% 적용에 실거주 의무와 재당첨 제한도 없다. 분양권은 6개월 후 전매가 가능하다.
에버라인 명지대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로, 수인분당선 기흥역 환승을 통해 강남·판교 등 주요 업무지구로의 이동이 수월하다. 경강선 연장(추진중) 등으로 향후 광역철도망 수혜도 예상된다. 반도체 클러스터와 제2용인테크노밸리, 용인국제물류4.0유통단지 등이 가까워 직주근접 여건 역시 우수하다.
도보 거리에는 서룡초가 위치한다. 용신중·용인고·명지대·용인대 등도 가깝다. 역북동 학원가와 용인중앙도서관도 인접해 있다. 용인시청·용인세무서·용인우체국·용인교육지원청·용인동부경찰서·용인문화예술원 마루홀 등이 모여있는 용인 행정타운이 도보 10분 거리에 위치해 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
