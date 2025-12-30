HS효성더클래스, 정의철 선수 앰배서더 파트너십 연장

HS효성더클래스가 카레이서 정의철 선수와의 앰배서더 파트너십을 2026년까지 연장했다.
HS효성더클래스는 고성능 SUV ‘메르세데스-AMG GLE 53 4매틱+’를 공식 앰버서더 후원 차량으로 제공한다. 정의철 선수는 향후 HS효성더클래스가 주최하는 고객 초청 행사에서 인스트럭터로 활동하며 차량의 주행 성능과 기술적 강점을 직접 전달할 예정이다.
정의철 선수는 “2025년에 이어 2026년에도 HS효성더클래스와 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 팬들과 소통하고, HS효성더클래스 고객분들께 메르세데스-AMG의 뛰어난 퍼포먼스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
HS효성더클래스 관계자는 “정의철 선수는 차량의 퍼포먼스와 기술 철학을 현장에서 가장 설득력 있게 전달할 수 있는 드라이버”라며 “지난 앰배서더 활동을 통해 HS효성더클래스의 브랜드 메시지를 효과적으로 전달해 온 점을 높이 평가해 계약을 연장하게 됐다”고 했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0