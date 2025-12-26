LH, 서울 도심 복합사업 6곳 1.4만호 예정지구 지정

한국토지주택공사(이하 LH)는 서울 목동역 인근을 포함한 총 6개 지역, 1만4012세대 규모를 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정·공고했다고 26일 밝혔다.
도심 공공주택 복합사업은 민간 주도의 정비사업 추진이 어려워 장기간 개발이 정체된 역세권과 노후 도심을 대상으로, 공공이 수용 방식(현물보상)으로 사업을 주도해 주택을 신속히 공급하는 제도다. 2021년 제도 도입 이후 LH는 현재까지 전국 46곳, 약 7만6000호 규모의 도심복합사업을 추진 중이다.
이번에 예정지구로 지정된 지역은 △목동역 인근 △목4동 강서고 △고은산 서측 △녹번동 근린공원 △송중동 주민센터 인근 △미아16구역 등 6곳이다. 총 면적은 53만345㎡에 달한다.
해당 지역들은 예정지구 지정일로부터 1년 이내에 주민 3분의 2 이상(토지면적 기준 2분의 1 이상)의 동의를 확보할 경우, 중앙도시계획위원회와 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 최종 복합지구로 지정된다.
LH는 주민 간담회와 맞춤형 컨설팅을 지속적으로 운영해 주민 참여율과 동의율을 높이고, 2026년까지 복합지구 지정을 완료한다는 계획이다. 이를 통해 서울 도심 내 주택 공급 속도를 한층 끌어올린다는 방침이다.
박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “이번에 예정지구로 지정된 6곳이 조속히 본 지구 지정으로 이어질 수 있도록 주민과의 소통을 더욱 강화하겠다”며 “서울 주택 공급이 차질 없이 추진될 수 있도록 후속 절차를 신속히 진행하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
