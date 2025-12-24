HDC현대산업개발 아이파크, 완판을 넘어 고객 만족과 신뢰 쌓아간다

크게보기 HDC현대산업개발은 입주 고객의 주거 편의성을 높이기 위해 기존의 HDC 스마트홈 IoT 기술을 높여나가고 있다. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발의 아이파크가 연이은 완판으로 눈길을 끌고 있다. 호현 센트럴 아이파크를 시작으로 경기, 인천, 대구, 그리고 지난달 11월 분양한 춘천 레이크시티 2차 아이파크까지 잇따른 조기 완판을 기록했다. 단순한 판매 실적을 넘어, 소비자들이 아이파크 브랜드에 갖는 높은 신뢰도를 보여주는 성과라는 것이 업계의 평가다. 실제로 HDC현대산업개발은 고객만족도 향상을 위해 기술·품질 전반에서 꾸준히 혁신을 준비해 왔다.

스마트홈·AI·로봇으로 진화하는 기술혁신

크게보기 입주민들의 편안한 쉼과 운동을 할 수 있는 공간으로 마련된 이문아이파크자이의 커뮤니티센터. 아이파크 입주민의 고객 만족도를 더욱 높여줄 것으로 기대된다. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 향후 IT 기반 주거 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 보고, 일찍부터 스마트홈 기술 고도화에 집중해 왔다.서울원 아이파크에는 ▲AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 ▲AI 보안 솔루션 ▲AI 건물관리 시스템 등 첨단 기술이 본격 적용된다. 특히 HDC AI 음성인식 월패드는 생성형 AI 기반 음성인식 기술을 탑재한 클라우드형 기기로, 문맥 이해와 복잡한 질의응답이 가능한 고도화된 인터페이스를 제공한다.여기에 더해 HDC현대산업개발은 단지 내 모빌리티 기술을 활용한 ▲로봇 솔루션 개발도 속도를 내고 있다. 고척아이파크에서는 HDC그룹의 공간 AIoT 전문기업 HDC랩스가 로봇 전문기업과 공동 개발한 헬퍼 로봇을 시범 운영해 쓰레기봉투 수거·주문 음료 배달 등 생활 편의 서비스를 제공했다. HDC현대산업개발은 시범운영 성과를 기반으로 로봇 서비스 단계적 확대를 계획하고 있다.또한, 입주를 앞둔 이문아이파크자이(이문3구역 재개발)는 안면인식 스마트 원패스 시스템을 적용해 별도의 보안카드를 소지하지 않아도 단지 내외 출입이 가능하다. 카카오톡 앱을 통해 실내 조명·가스·에어컨 등을 편리하게 제어할 수 있으며, 세대 100% LED 조명과 대기전력 차단 시스템을 적용해 친환경적인 에너지 절약도 실현했다. 이러한 스마트 시스템은 입주민의 생활 편의성을 높여 주거 만족도를 향상하는 데 기여하고 있다.

품질이 만든 차이, 아이파크의 신뢰 경쟁력

HDC현대산업개발은 품질 제고를 위한 기술 개발에도 속도를 내고 있다. 최근에는 ▲‘일사조절 필름 일체형 가변 창호 기술’을 공동 개발해 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원의 녹색기술인증(GT-25-02423)을 획득했다. 이 기술은 창틀 내부에 햇빛 조절 필름을 내장해 별도 블라인드 없이 실내 온도를 쾌적하게 유지할 수 있으며, 시공성·디자인 효율·프라이버시 보호·에너지 절감 측면에서 높은 효과를 기대할 수 있다.

고객만족도 1위… 아이파크 홈커밍데이도 성황

크게보기 입주가 진행 중인 이문아이파크자이(이문3구역 재개발)는 안면인식 스마트 원패스 시스템을 적용해 별도의 보안카드를 소지하지 않아도 단지 내외 출입이 가능하다. HDC현대산업개발 제공

지난 11월 발표한 데이터앤리서치 조사 결과, 아이파크는 2025년 3분기 ▲고객만족도 1위 아파트 브랜드로 선정됐다. 뉴스·커뮤니티·블로그 등 온라인 채널을 분석한 결과, 상위 12개 건설사 브랜드 중 아이파크 관련 고객 만족 게시글은 2583건으로 가장 많았으며, 소비자 후기에서도 주거 동선·수납 효율, 교통 접근성, 스마트홈 설비 등이 높은 평가를 받았다. 특히 품질과 생활 편의성에 대한 긍정 평가가 꾸준히 축적되면서, 입주 후 전반적인 고객만족도 또한 지속해서 높아지고 있다는 분석이 나온다.한편 지난 5월 아이파크 홈커밍데이는 입주민들의 높은 참여 속에 성황리에 마무리됐다. 올해 전국 15개 아이파크 단지를 순회하며 열린 이 행사는 단순한 입주민 행사 차원을 넘어 브랜드 신뢰와 공동체 소속감을 높이는 장으로 자리매김했으며, 내년에는 더 많은 단지로 확대 개최될 예정이다.HDC현대산업개발 관계자는 “아이파크는 단순한 주거 공간을 넘어 고객의 일상에서 실제로 체감할 수 있는 만족을 제공하기 위해 노력해 왔다”라며 “앞으로도 고객의 목소리를 기반으로 품질 혁신과 서비스 개선을 지속해서 강화해 나갈 것”이라고 말했다. 아이파크는 기술·디자인·서비스 전 영역에서 고객 만족을 핵심 가치로 삼고 있으며, 이러한 노력을 바탕으로 지속 가능한 프리미엄 브랜드로의 도약을 이어가고 있다.