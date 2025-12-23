산업부, 산업자원안보실 신설…공급망 리스크 대응 조직 대개편

산업통상부가 미국발(發) 관세, 중국의 희토류 수출 통제 등 공급망 리스크에 맞서 산업자원안보실을 신설한다.
정부는 23일 진행된 국무회의에서 이 같은 내용이 담긴 조직개편을 의결하고 30일부터 시행한다고 밝혔다. 산업부는 이번 조직개편으로 1실, 1관, 4과가 추가되고 정원도 36명 늘어난다. 전신인 산업통상자원부가 출범한 2013년 이래 최대 폭의 개편이다.
산업부 조직개편의 핵심은 부처 내 분산돼 있던 경제·산업 안보 기능을 산업자원안보실을 신설해 일원화하는 것이다. 기존 차관 직속의 자원산업정책국과 산업정책실 산하 산업공급망정책관, 무역투자실 산하 무역안보정책관이 산업자원안보실 산하로 들어온다. 산업부에 정규 실(室)이 신설된 것은 2011년 산업자원협력실 이후 14년 만이다
제조업 인공지능 대전환(M.AX) 정책을 전담하는 산업인공지능정책관도 신설된다. 산업인공지능정책관에는 과 단위 조직인 산업인공지능정책과와 자율기구 조직인 제조인공지능전환협력과가 들어올 예정이다. 기존 제조·바이오 정책 조직에 인공지능(AI) 기능을 융합한 인공지능기계로봇과, 인공지능바이오융합산업과도 신설돼 산업인공지능정책관 산하로 들어온다.
통상 및 산업 협력 기능 강화를 위한 한미통상협력과도 새로 만들어진다. 방산 수출과 방산 소재·부품·장비 생태계 강화를 위해 첨단민군협력과도 신설되고, 기존 화학산업팀은 석유화학 산업 위기 대응을 위해 화학산업과로 확대 개편한다.
이날 농림축산식품부도 이재명 정부의 주요 국정과제인 농어촌 기본소득 사업 등을 전담하는 ‘농촌소득에너지정책관’을 신설한다고 밝혔다. 기존 ‘동물복지환경정책관’은 ‘동물복지정책국’으로 대체 신설·개편된다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
