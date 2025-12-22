팅크웨어, 최고급 ‘아이나비 QXD2’ 출시

팅크웨어가 최고급 블랙박스 ‘아이나비 QXD2’를 22일 출시했다.
아이나비 QXD2는 인공지능 기반 영상 기술을 적용해 야간 주행과 주차 환경에서의 기록 성능을 대폭 강화한 것이 특징이다.
아이나비 QXD2에는 A.I. 연산 전용 블록인 NPU를 기반으로 한 A.I. ISP가 적용됐다. 이를 통해 주행과 주차 전반의 영상 신호를 지능적으로 처리해 빛 번짐과 노이즈, 객체 왜곡을 실시간으로 보정한다. 이를 통해 어두운 환경에서도 안정적이고 선명한 화질을 얻을 수 있다.
또 A.I. 나이트 비전 기능을 적용해 저조도 환경에서 발생하기 쉬운 노이즈와 색 번짐을 효과적으로 억제하고, 번호판과 객체 윤곽을 또렷하게 복원한다.
주차 환경에서는 비전 A.I. 기반 주차 녹화 기능이 적용돼 차량 주변의 사람이나 이륜차 등 위협 가능성이 있는 객체를 선별적으로 인식해낸다. 장시간 주차 대응을 위한 초저전력 주차 모드도 마련했다. 전후방 QHD 화질과 30fps 녹화를 지원해 주행 중 빠르게 지나가는 상황도 흔들림 없이 정확하게 기록한다.
주행 안전 기능도 강화됐다. 비전 A.I. 기반 객체 인식 기술을 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 적용해 GPS 중심 보조 방식보다 실제 주행 상황에 더욱 정밀하게 대응한다.
신제품 가격은 64㎇ 45만9000원, 128㎇ 51만9000원으로 책정됐다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
