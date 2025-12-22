르노코리아, ‘캔들라이트 재즈 콘서트’로 고객에 감사 마음 전달

지난 20일 르노 성수에서 약 150여 명의 고객을 초청해 개최한 이번 콘서트는 빛이 있는 곳에 르노가 함께 한다라는 주제로 열렸다.
수천 개의 촛불이 밝힌 공간에서 프렌치 샹송 아티스트 샹송제이의 라이브 공연으로 진행돼 따뜻하고 감성적인 연말 분위기를 자아냈다. 르노코리아는 프렌치 스타일의 케이터링과 스몰 기프트도 함께 제공하며 감사 마음을 전했다.
이날 르노 성수에는 새해 소망을 기원하는 특별 공간 라브르 드 레브도 함께 마련됐다. 고객들은 크리스마스 트리와 우편함을 통해 올 한 해를 돌아보고 새해 소망을 담은 엽서를 작성하며 의미 있는 시간을 보냈다.
르노코리아는 연말까지 르노 성수에서 크리스마스 & 연말 고객 체험 프로그램도 운영한다. 르노 성수 1층에는 크리스마스 트리와 우편함이 설치돼 방문 고객은 위시카드를 작성해 소정의 선물을 받을 수 있다. 추첨을 통해 연말 기념 특별 기프트도 제공된다.
또한 차량 시승 또는 상담 고객은 ‘커스텀 키링 존’에서 나만의 르노 키링을 제작할 수 있고, 2층 라운지와 카페에서는 연말 시즌에 어울리는 음료와 함께 여유로운 휴식도 가능하다.
한편 르노코리아는 전국 전시장에서 고객 감사제 ‘르노 메르시 위크’를 연말까지 진행 중이다. 시승 고객에게는 추첨을 통해 △로장주 미니 패딩 가방 △로장주 미니 우산 등 다양한 선물을 제공하며, 12월 22일부터 31일까지 차량을 구매한 고객 중 추첨을 통해 5명에게는 아이폰 17 프로, 재구매 고객 중 2명에게는 바디프랜드 안마 의자를 증정한다.
이와 함께 모델별로 최대 160만 원의 개별소비세 더블 혜택도 제공 중이다. 그랑 콜레오스 구매 고객은 생산 월에 따라 110만~160만 원의 혜택을 받을 수 있고, 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 모델 구매 시 최대 540만 원의 혜택이 제공된다. 쿠페형 SUV 아르카나는 파워트레인에 따라 40만~90만 원, 1.6 GTe 모델은 최대 370만 원의 혜택이 주어진다.
전기 SUV 세닉 E-Tech는 정부 보조금 소진에 따른 고객 부담을 낮추기 위해 800만 원의 전기차 보조금과 최대 700만 원 규모의 특별 추가 지원 혜택을 마련했다. 여기에 기존 르노코리아 차량 구매 이력이 있거나 현재 보유 중인 로열티 고객에게는 50만 원 추가 혜택이 주어져 최대 1550만 원 규모의 혜택을 받을 수 있다.
