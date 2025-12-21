박기한 이우석 황승연 씨 ‘지하철 의인’ 선정… 참사 막아

5호선 열차 방화 상황에서 노약자를 업고 대피를 도운 시민 등 3명이 ‘지하철 의인’으로 선정됐다. 서울교통공사는 올 한 해 서울 지하철 1∼8호선에서 사고 예방과 인명 보호에 기여한 시민으로 박기한·이우석·황승연 씨 등 3명을 지하철 의인으로 선정했다고 21일 밝혔다. 공사는 지난 19일 이들을 본사로 초청해 포상금과 감사장, 서울시장 표창을 수여했다.
박기한 씨는 5월 31일 오전 여의나루역∼마포역 구간을 운행하던 지하철 5호선 열차 안에서 한 승객이 불을 지르는 모습을 목격하자 “불이야, 피하세요”라고 외치며 객실을 뛰어다니며 상황을 알렸다. 노약자를 업고 대피를 돕는 등 승객들의 신속한 탈출을 이끌었다.
이우석 씨는 8월 27일 오후 동작역∼이촌역 구간을 운행하던 4호선 열차에서 승객의 보조 배터리 화재가 발생하자 객실에 비치된 소화기를 사용해 진압했다. 또 주변 승객에게 비상 통화 장치로 승무원에게 상황을 알리도록 했다. 황승연 씨는 9월 24일 오후 2호선 신당역 승강장에서 시설물 화재가 발생하자 주저하지 않고 소화기를 사용해 초기 진화를 했다.
서울교통공사는 매년 열차 내 화재 진압과 인명 구조, 범죄 대응 등 지하철 안전에 기여한 시민을 ‘지하철 의인’으로 선정하고 있다. 이번 수상자를 포함해 현재까지 모두 45명이 포상과 감사장을 받았다.
임재혁 기자 heok@donga.com
