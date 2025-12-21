서울 마을버스 환승 탈퇴 논란 일단락…서비스 개선-지원 합의

서울시 마을버스 환승제도 탈퇴 논란이 일단락됐다. 서울시는 내년부터 마을버스 운행 체계를 정시성과 안정성 중심으로 손질하고 재정 지원도 늘리기로 했다.
시와 서울시마을버스운송조합은 18일 ‘마을버스 서비스 개선’ 추가 합의를 체결했다고 21일 밝혔다. 양측은 9월 26일 오세훈 서울시장과 조합 이사장단 면담 이후 10월 2일 1차 합의를 맺었고, 실무협의회 운영 등을 포함해 30여 차례 논의를 이어 왔다.
서울시는 첫차·막차 미준수, 배차 간격 불균형, 미운행 차량 등 민원이 제기된 노선을 중심으로 총 252개 노선을 전수 점검했고, 내년부터 운행 체계를 개편할 계획이다. 이에 따라 2026년 마을버스 전체 운행 횟수는 올해보다 약 5% 늘어난다. 특히 운행이 부족했던 적자업체 노선 154개는 최대 12% 수준까지 증편한다. 조합도 출퇴근 시간대 배차를 강화하는 등 시민 체감도를 높이겠다고 밝혔다.
시의 관리 방식도 강화된다. 서울시는 티머니 기반 운행 데이터 등 객관적 자료를 활용해 ‘운행계통 준수 여부’를 핵심 관리지표로 설정하고, 개선안이 현장에서 실제 이행되는지 지속 점검하기로 했다.
재정 지원 역시 확대한다. 서울시는 내년 마을버스 재정 지원을 올해 412억 원에서 500억 원으로 늘려 편성한다고 밝혔다. 적자업체 지원과 함께 교통기여도 등 서비스 평가 결과에 따른 인센티브 예산을 마련하고, 기사 채용을 연계한 특별 지원도 추진할 계획이다. 시는 기사 채용 등 현장 여건을 고려해 내년 3개월간 시범 운영을 거친 뒤 실적을 점검하고 제도를 보완해 2027년부터 개선된 운행체계를 본격 정착시키겠다고 했다.
그동안 마을버스 업계는 운송원가 상승과 기사난 등으로 적자가 누적됐다며 재정 지원 확대를 요구해 왔다. 이 과정에서 조합이 시내버스·지하철로 무료 환승이 가능한 현행 환승제도에서 이탈할 수 있다는 입장을 밝히며 우려가 커졌다.
김용승 서울시마을버스운송사업조합 이사장은 “이번 합의는 조합사의 어려움과 시민 불편을 동시에 해결하기 위한 첫걸음”이라고 말했다. 오 시장은 “시민이 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 마을버스 운영체계를 확립하겠다”며 “시민들이 ‘마을버스가 달라졌다’고 느낄 수 있도록 서비스 개선을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
임재혁 기자 heok@donga.com
