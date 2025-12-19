상설특검, ‘관봉권 폐기’ 관련 한국은행 수색…첫 강제수사

관봉권 띠지 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 진상 규명을 위한 특검(상설특별검사)에 임명된 안권섭 변호사가 서울 여의도 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.11.17. 뉴시스

관봉권 띠지 분실 의혹을 수사하는 상설특검은 지난달 출범했다. 특검법상 수사 기간은 최장 90일이며 한 차례 연장할 수 있다. 특검은 6일 현판식을 열고 본격적인 수사에 착수했다.