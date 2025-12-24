2026시즌 KLPGA 투어, 역대 최고 규모…31개 대회 총상금 347억원

2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 역대 최대 규모인 대회당 평균 11억 2000만 원의 상금으로 열린다.
KLPGA투어 사무국은 24일 내년 시즌 일정을 발표했다. 2026시즌 KLPGA투어는 3월 태국에서 열리는 개막전을 시작으로 11월까지 총 31개 대회가 열릴 예정이다. 총상금은 347억 원으로 올 시즌보다 약 1억 원 증가했으나 대회 개수는 올해와 같다. 다만 4개 대회가 10억 원 이상의 상금을 가지고 신설돼 대회당 평균 총상금이 11억 2000만 원으로 역대 최대 규모로 치러질 예정이다.
국내 개막전도 바뀐다. 올 시즌엔 두산건설 위브 챔피언십이 개막전으로 치러졌지만, 2026시즌엔 더 시에나 그룹이 주최하는 총상금 10억 원 규모의 ‘더 시에나 오픈’이 개막전으로 열린다. 또 올 시즌까지 메이저대회 KLPGA 챔피언십의 후원사였던 골프 의류업체 크리스에프앤씨가 빠지고 BC카드가 새 후원사로 나설 예정이다. KLPGA투어 관계자는 “2026시즌 KLPGA투어 발표는 한국 여자골프 발전을 위해 대회 개최를 결정해 준 모든 스폰서 덕분”이라며 “앞으로도 선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 했다.
