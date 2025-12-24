특검, 김건희 모친·오빠-김선교 기소…양평 공흥지구 특혜 혐의

김건희 특검(특별검사 민중기)이 경기 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 국민의힘 김선교 의원과 김 여사 일가 등을 재판에 넘겼다.
24일 특검은 언론 공지를 통해 “금일 오후 전 양평군수인 김 의원과 김 여사의 어머니 최은순 씨, 오빠 김진우 씨, 전 양평군 주민지원과장 A씨, 현 양평군 공무원 B씨를 양평 공흥지구 개발 부담금 관련 약 22억 원 상당의 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속기소했다”고 밝혔다.
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹은 최 씨의 가족 회사 이에스아이앤디(ESI&D)가 2011∼2016년 공흥지구 아파트 개발 사업을 하면서 개발부담금을 내지 않는 등 특혜를 받았다는 내용이다.
특검은 사업 당시 양평군수였던 김 의원이 ESI&D의 개발 사업에 각종 편의를 제공했다고 의심하고 있다.
최 씨와 김 씨는 전직 지역신문기자인 A 씨에게 로비스트 활동 대가로 회사 자금 약 2억4300만 원을 횡령하고, 회사에 약 594만 원의 손해를 끼친 혐의(배임)로도 기소됐다. A씨는 각종 인허가 관련 공무원들을 상대로 로비활동을 하고 2억4300만 원을 받은 혐의(변호사법 위반)로 기소됐다.
김 씨는 또 김상민 전 부장검사로부터 이우환 화백의 그림을 받아 장모 집으로 옮긴 혐의(증거은닉)도 받는다. 특검은 해당 그림이 김 씨를 거쳐 김 여사에게 전달됐을 것으로 보고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
