두산에너빌리티, 체코 원전 5.6조원 주기기 공급 계약 체결

한수원과 원자로·터빈 등
핵심 주기기 공급 계약 체결
2027년부터 제작 돌입
2032년까지 순차 공급 예정

두산에너빌리티가 체코 신규 원전 건설 사업에서 5조6000억 원 규모의 핵심 주기기 공급 계약을 체결했다. ‘팀 코리아’가 일궈낸 체코 원전 수주가 구체적인 실행 단계로 접어들면서 국내 원전 생태계 전반에 훈풍이 불 것이란 전망이 나온다.

두산에너빌리티는 한국수력원자력과 체코 두코바니 원전 5, 6호기용 주기기 공급 계약을 맺었다고 16일 공시했다. 계약은 원자로 설비(NSSS) 공급 약 4조 9300억 원과 터빈·발전기 공급 약 7100억 원으로 구성된다.

이번 계약은 지난 7월 한수원이 체코 전력공사(CEZ)와 맺은 본계약의 후속 조치다. 한수원이 우선협상대상자로 선정된 뒤 최종 계약을 확정했고, 이어 주기기 제작사인 두산에너빌리티와 구체적인 공급 계약을 체결한 것이다.

두산에너빌리티는 체코 두코바니 5, 6호기에 들어갈 1000MW급 한국형 원전(APR1000)의 핵심 설비를 제작·공급한다. 원자로는 핵분열을 통해 열을 생산하고, 터빈과 발전기는 이 열을 이용해 전기를 생산하는 원전의 심장부에 해당한다.

제작은 2027년 11월부터 시작해 2032년까지 순차적으로 공급될 예정이다. 전체 계약 기간은 두코바니 6호기 준공 예정인 2038년 4월까지다.

김재형 기자 monami@donga.com
