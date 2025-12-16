두산에너빌리티, 체코 원전 5.6조원 주기기 공급 계약 체결

한수원과 원자로·터빈 등
두산에너빌리티가 체코 신규 원전 건설 사업에서 5조6000억 원 규모의 핵심 주기기 공급 계약을 체결했다. ‘팀 코리아’가 일궈낸 체코 원전 수주가 구체적인 실행 단계로 접어들면서 국내 원전 생태계 전반에 훈풍이 불 것이란 전망이 나온다.
핵심 주기기 공급 계약 체결
2027년부터 제작 돌입
2032년까지 순차 공급 예정
두산에너빌리티는 한국수력원자력과 체코 두코바니 원전 5, 6호기용 주기기 공급 계약을 맺었다고 16일 공시했다. 계약은 원자로 설비(NSSS) 공급 약 4조 9300억 원과 터빈·발전기 공급 약 7100억 원으로 구성된다.
이번 계약은 지난 7월 한수원이 체코 전력공사(CEZ)와 맺은 본계약의 후속 조치다. 한수원이 우선협상대상자로 선정된 뒤 최종 계약을 확정했고, 이어 주기기 제작사인 두산에너빌리티와 구체적인 공급 계약을 체결한 것이다.
두산에너빌리티는 체코 두코바니 5, 6호기에 들어갈 1000MW급 한국형 원전(APR1000)의 핵심 설비를 제작·공급한다. 원자로는 핵분열을 통해 열을 생산하고, 터빈과 발전기는 이 열을 이용해 전기를 생산하는 원전의 심장부에 해당한다.
제작은 2027년 11월부터 시작해 2032년까지 순차적으로 공급될 예정이다. 전체 계약 기간은 두코바니 6호기 준공 예정인 2038년 4월까지다.
김재형 기자 monami@donga.com
