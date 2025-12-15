롯데호텔앤리조트, 더 뉴욕 팰리스 호텔 부지 7000억원 인수…“임차리스크 해소”

롯데호텔앤리조트가 ‘더 뉴욕 팰리스 호텔’ 건물에 이어 부지도 인수했다. 롯데호텔은 뉴욕 대교구와 장기간 협상을 거친 끝에 4억9000만 달러(약 7000억 원)로 토지 인수 거래를 마쳤다고 15일 밝혔다.
앞서 롯데호텔은 2015년 뉴욕 맨해튼의 상징이자 뉴욕 최초 5성급 호텔인 더 뉴욕 팰리스 호텔을 인수해 ‘롯데 뉴욕 팰리스로’ 이름을 바꿔 문을 열었다. 당시 건물만 매입하고 호텔 부지는 임차하는 구조였다. 호텔 부지는 뉴욕 카톨릭 대교구가 보유하고 있어 25년마다 임차료를 갱신해야 했다.
롯데호텔은 이번 부지 인수를 통해 임차료 인상 리스크(위험)를 해소하게 됐다고 설명했다. 롯데호텔은 보유 중인 자산을 유동화하고 외부 투자 유치를 통해 자금 조달을 추진 중이다. 롯데호텔 관계자는 “롯데뉴욕팰리스의 운영 안정성을 확보한 것을 계기로 북미를 포함한 세계 시장에서 위탁경영 사업을 확대할 계획”이라고 말했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
