국민연금 ‘月100만 원 이상’ 수급자 100만 명 돌파

국민연금을 매달 100만 원 이상 받는 수급자가 100만 명을 돌파했다. 1988년 국민연금이 도입된 지 37년 만이다.
7일 국민연금공단이 공개한 ‘2025년 8월 기준 국민연금 통계’에 따르면 월 100만 원 이상 국민연금 수급자는 100만4147명이었다. 월 100만 원 이상 노령연금 수급자는 2007년 처음 나온 이후 지속적으로 증가했다. 월 100만 원 이상 수급자가 늘어난 이유는 국민연금 시행 초기 가입해 30년 이상 보험료를 납입한 가입자가 늘어난 데 따른 것으로 보인다.
성별로는 남성이 94만2272명, 여성이 6만1876명으로 남성이 훨씬 많았다. 과거 주로 남성이 직장에 다니며 소득 활동을 했던 영향으로 보인다.
수급액 구간별로는 100만 원 이상 130만 원 미만 43만5919명, 130만 원 이상 160만 원 미만 26만2130명, 160만 원 이상 200만 원 미만 22만1705명, 200만 원 이상 8만4393명이었다. 200만 원 이상 연금수급자는 2018년 1월 처음 등장한 데 이어 꾸준히 증가해 왔다. 연금 종류별로는 노령연금 수급자가 98만9176명으로 대다수를 자치했다.
