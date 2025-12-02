“저도 경찰관인데요?” 당근에서 만난 귀인…600만원 지켜줬다

보이스피싱 지시에 따라 돈을 인출한 여성이 중고거래 현장에서 우연히 경찰관을 만나는 바람에 600만 원 피해를 막았다. 중고거래 판매자가 바로 강서경찰서 소속 경찰관이었다.
경찰청이 2일 공식 유튜브 채널에 소개한 사연에 따르면, 휴직중인 강서경찰서 소속 여성 경찰관 A 씨는 지난달 ‘당근’으로 중고물품을 판매하기 위해 거래자 B 씨와 주택가에서 만나기로 약속했다.
약속장소에는 A 씨가 먼저 도착했고, B 씨는 조금 늦게 나타났다.
B 씨는 “죄송하다 은행 갔다 오느라 늦었다. 강서경찰서에서 연락이 왔는데, 신분증이 도용됐으니 돈을 인출해 놔야 한다더라”며 “아유 내 정신 좀 봐. 아무한테도 말하지 말랬는데”라고 해명했다.
범죄를 직감한 A 씨는 “나도 사실은 경찰관이다. 심지어 강서경찰서 소속이다”라고 신분을 밝히면서 “이거 보이스피싱 같다”고 알려줬다.
A 씨는 그자리에서 강서경찰서로 전화를 걸어 피해자 전화기에 찍힌 번호와 같은 업무폰이 있는지 확인했다.
해당 번호가 보이스피싱 번호인 것을 확인한 A 씨는 B 씨를 지구대로 안내해 피해사실을 신고하게 도왔다.
B 씨는 “그날 바로 집에 왔더라면 어떤 일이 일어났을지 아찔하다”며 “그분(경찰관)을 만난 덕에 피싱 당한 것을 알게 됐고 지구대에 가게 됐다”고 감사인사를 전했다. 중고 거래한 물품도 맘에 들었다고 덧붙였다.
B 씨가 보이스 피싱범에게 잃을 뻔한 금액은 600만 원 가량인 것으로 확인됐다.
박태근 기자 ptk@donga.com
