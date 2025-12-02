“전기 충격 7~8번 해도 반응 없었다” 김수용 쓰러진 날 긴박했던 상황

유튜브 촬영 중 돌연 의식을 잃고 쓰러진 코미디언 김수용(50)이 전기 충격을 7~8차례 받아도 반응이 없을 만큼 심각한 상태였던 것으로 전해졌다. 현장에서 즉각적인 응급조치를 시행한 배우 임형준과 코미디언 김숙, 그리고 김숙의 매니저가 골든타임을 지켜냈다.
소속사 미디어랩시소와 스타뉴스에 따르면 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 ‘김숙티비’ 유튜브 촬영을 준비하던 중 갑자기 몸을 가누지 못하고 쓰러졌다. 사고 직후 김숙은 김수용의 기도를 확보한 뒤 119에 신고했고, 임형준과 김숙의 매니저는 구급대가 도착할 때까지 심폐소생술(CPR)을 이어갔다.
임형준은 스타뉴스와의 인터뷰에서 “거의 심정지 상태였다”며 “전기 충격을 했는데도 반응이 없었다. 그렇게 돌아가시는 줄 알았다”고 아찔했던 그날을 떠올렸다.
● “가슴 답답하다”더니 ‘윽’ 하면서 쓰러져
김수용은 쓰러지기 전 이미 이상 신호를 보였다고 한다. 당시 김수용은 “가슴이 답답하다”며 근처 내과 병원을 잠깐 들렀다가 현장으로 돌아왔다. 동료들이 “괜찮냐?”고 걱정하자 김수용은 “괜찮다”고 답했다. 하지만 김수용은 곧바로 ‘윽’ 하면서 쓰러졌다고 한다.
임형준은 “형이 워낙 장난을 잘 치시니까 처음엔 장난인 줄 알았다. 그런데 바로 장난이 아니라는 걸 알았다”고 말했다.
● 119 전화 지시 ‘박자 안내’에 맞춰 심폐소생술
동료들은 곧바로 119에 신고한 뒤 구조대원의 전화 지시에 맞춰 CPR에 들어갔다. 구조대원이 틀어주는 박자 기계 소리에 맞춰 심폐소생술을 진행했다.
구조대는 약 8분만에 현장에 도착했다. 임형준은 “너무 초조해서 구급대가 오는 시간이 되게 길게 느껴졌다”고 회상했다.
구급대가 도착한 뒤에도 상황은 호전되지 않았다. 구급대는 전기 충격까지 시도했지만 김수용은 반응을 보이지 않았다. 결국 의식을 회복하지 못한 상태로 구급차에 실려 병원으로 이송됐다.
병원으로 가는 길에 김숙은 울면서 제발 깨어나기를 기도했다고 한다.
● 병원 도착 5분 전, 구급차 안에서 기적처럼 깨어나
병원으로 향하던 구급차 안에서 기적 같은 상황이 벌어졌다. 병원에 도착하기 약 5분 전, 김수용이 갑자기 의식을 되찾았다. 이후 한양대 구리병원에서 ‘급성 심근경색’ 진단을 받았다. 즉시 혈관 확장술을 받은 김수용은 일주일 만인 지난달 20일 퇴원했다.
임형준은 본인도 변이형 협심증을 앓은 경험이 있었다. 변이형 협심증은 관상동맥 경련으로 혈관이 수축하고 심근 혈류가 저하되는 질환이다. 그는 과거 방송에서 “평소엔 괜찮은데 갑작스럽게 흉통이 온다. 약을 먹고 있고 응급약도 갖고 다닌다”고 밝힌 바 있다. 임형준은 이런 경험을 바탕으로 상황을 빠르게 인지하고 침착하게 대응하 수 있었다고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
