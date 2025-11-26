부승찬 의원, ‘돌아오지 않은 무인기’ 출간…尹정권 ‘외환’ 혐의 집중 조명

국회 국방위원회 간사를 맡고 있는 더불어민주당 부승찬 의원이 집필한 ‘돌아오지 않은 무인기-그들은 전시계엄을 꿈꾸었다’가 27일 발간된다. 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 국회 국정조사와 내란재판, 특검 수사 등을 통해 드러나고 있는 ‘평양 무인기 작전’과 ‘북한 오물풍선 원점타격’ 등 윤석열 정권의 ‘외환’ 혐의를 집중 조명했다.
부 의원은 12·3 비상계엄 한 달 후인 1월 2일 당시 무인기 작전 상황을 잘 아는 현역 군인들로부터 제보를 받았다며 “김용대 드론작전사령관이 대통령을 의미하는 ‘V’의 지시라며 국가안보실 직통으로 무인기 침투 작전이 하달됐다”고 밝혔다. 이후 계엄 해제 이후에도 2, 3차 비상계엄을 준비했다는 정황과 드론작전사령부의 자료 인멸 의혹 등과 관련해 평양 무인기 작전이 내란·외환 범죄와 결부될 수 있다는 문제 제기를 이어왔다.
부 의원은 저서에서 ‘평양 무인기 작전’과 ‘북한 오물풍선 원점타격’ 계획 등을 ‘북풍 기획’의 일환으로 규정하며 이러한 시도가 실제 도발을 유도해 비상계엄 선포 요건으로 활용되려 했다는 의혹을 다뤘다. 저서는 북한이 만약 윤 정권의 무인기 작전에 대해 보복에 나섰거나, 한국군이 오물풍선 발사 원점을 타격했다면 남북 간 군사적 충돌이 발생했을 가능성이 컸고 그 결과 비상계엄 국면에서 권력의 장기화 시도가 현실화됐을 것이라고 분석했다.
부 의원은 저서에서 무인기 제작 및 도입부터 작전 실행, 이후 증거인멸 의혹까지 이어지는 과정을 상세히 기록했다. 드론작전사령부 부사관들이 야간에 백령도에서 평양 방향으로 투입한 장면과 국군심리전단이 은밀히 대북전단 풍선을 띄운 정황 등은 군 내부 제보자들의 증인을 토대로 서술했다.
부 의원실은 “내란의 전조로 지목된 외환 기획의 실체를 드러내는데 집중했다. 부당한 명령에 문제의식을 갖고 증언에 나선 군 관계자들의 용기가 아니었다면 불가능한 작업이었다”고 강조했다.
