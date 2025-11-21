저승까지 쫓았다…‘신정동 연쇄살인범’ 20년만에 밝혀내

2005년 20·40대女 잇따라 숨진채 발견
경찰, 1500여명 DNA 대조했지만 실패
사망자까지 조사 대상 넓혀 재수사 끝에
10년전 숨진 60대 빌딩관리인 용의자 특정
생전 이용 병원서 DNA 찾아 진범 확인
장기 미제 사건으로 남아 있던 ‘신정동 연쇄살인 사건’의 범인이 20년 만에 밝혀졌다. 경찰이 사망자의 DNA까지 확보해 대조하는 등 끈질기게 추적한 끝에 진범을 특정했다. 다만 피의자는 이미 10년 전 사망해 사건은 ‘공소권 없음’으로 마무리될 전망이다.
서울경찰청 형사기동대는 21일 장기 미제 사건으로 관리해 오던 서울 양천구 신정동 연쇄살인 사건의 피의자를 A 씨(범행 당시 60대)로 특정했다고 밝혔다. 사건은 2005년으로 거슬러 올라간다. 그해 6월과 11월, 서울 양천구 신정동 주택가 골목에서 각각 20대 여성과 40대 여성이 숨진 채 발견됐다. 피해자들은 모두 머리에 검은 비닐봉지를 쓴 채 쌀 포대나 돗자리에 끈으로 묶여 있었다.
사건 발생 이후 경찰은 전담수사팀을 구성해 8년 동안 현장 탐문을 벌이고 수배 전단 9000장을 배포하는 등 수사를 이어갔지만 피의자를 특정하지 못했고, 2013년 장기 미제 사건으로 전환됐다. 이후 2016년 서울경찰청이 미제사건 전담팀을 신설하면서 재수사가 시작됐다.
경찰은 두 사건에서 피해자 시신에서 모래가 발견된 점에 주목해 공사 현장 관계자와 신정동 전·출입자 등 23만여 명을 수사 대상자로 선정했다. 전국을 돌며 1514명의 DNA를 확보해 대조했고, 중국 국적 가능성까지 고려해 중국 데이터베이스와도 비교했지만 일치하는 결과를 찾지 못했다. 이후 수사 대상을 사망자까지 확대해 관련성이 있는 56명을 후보군에 올렸고, 범행 당시 신정동의 한 빌딩 관리인으로 일했던 A 씨를 유력 용의자로 특정했다.
다만 A 씨가 2015년 이미 사망한 사실이 확인되면서 경찰은 경기 남부권 병의원 40곳을 탐문해 한 의료기관에 보관돼 있던 DNA를 확보했고, 이를 통해 A 씨가 범인이라는 점을 특정했다.
수사 결과 피해자들은 A 씨가 근무하던 빌딩에 방문했다가 그에게 붙잡혀 지하 창고로 끌려가 성폭행을 당한 뒤 살해된 것으로 파악됐다. 경찰은 A 씨가 사망한 상태인 만큼 ‘공소권 없음’으로 사건을 종결할 방침이다.
경찰 관계자는 “살인범은 저승까지 추적한다는 각오로, 범인의 생사와 관계없이 장기 미제 사건을 끝까지 규명하겠다”고 말했다.
댓글 0