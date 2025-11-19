UAE서 불닭볶음면 싹 비운 김혜경 여사…“쉬었다 먹으면 더 매워, 계속 먹어야”[청계천 옆 사진관]

UAE를 방문 중인 김혜경 여사가 19일(현지시간) 아부다비 주UAE 한국문화원에서 열린 ‘할랄 인증 K-푸드 홍보 행사’에 참석해 딸기·배·라면·할랄 인증 한우 등 한국 농식품을 소개하며 현지인들과 소통했다. 김 여사는 이날 연한 옥빛이 도는 한복을 차려입고 행사장을 찾았다.
김여사는 삼양 불닭볶음면 등을 UAE에 공급하는 사르야홀딩스 부스에서 즉석 시식을 했다. 김 여사가 “라면도 할랄 인증이 되나요”라고 묻자, 관계자는 “모두 현지에서 할랄 인증을 받고 있다”라고 설명했다. 김 여사는 불닭볶음면을 맛본 뒤 “매워요, 매운데 맛있어. 이런 건 쉬었다 먹으면 더 매워요. 계속 먹어줘야 해요”라고 말하며 한 컵을 모두 비웠다.
한복 체험 부스에서는 한복을 입은 UAE 여성 네 명을 만나 “어디서 이렇게 예쁜 한복을 구하셨어요?”라고 인사했다. 여성들이 한국어로 답하자 김 여사는 “한국말도 이렇게 잘하시네요. 고우셔라”라고 말하며 족두리와 장신구를 살펴보고 함께 기념사진을 촬영했다.
김 여사는 LED 조명으로 한국 설향 딸기를 재배하는 스마트팜 부스에서도 시식을 체험했다. 그는 “세계 어디를 가도 한국 딸기만 한 게 없다”라며 감탄했다. 할랄 인증 한우 시식 자리에서는 “식감이 부드럽고 담백하다”라며 “한우가 세계적으로 알려질 기회가 될 것”이라고 평가했다.
현지인 여성들이 음식뿐 아니라 ‘응답하라 1988, 폭싹 속았수다’와 같은 K-드라마를 언급하며 “우리 엄마도 봤고 많이 울었다”라고 관심을 표하자, 김 여사는 “대한민국 홍보대사 하셔도 되겠다”라고 말하기도 했다.
