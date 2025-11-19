홈플러스 제출마감 일주일 전, 낮은 인수 가능성에 ‘비관론’ 확산

매각 절차를 진행 중인 홈플러스의 최종 입찰제안서 제출 마감이 1주일가량 남은 가운데 유통업계에서는 인수 가능성이 낮아 보인다는 비관론이 커지고 있다. 인수의향서(LOI)를 제출한 2개 기업의 재무 구조가 취약해 실질적인 인수 여력이 없다는 지적이 나오면서 새로운 인수 희망자가 나오지 않으면 청산 수순에 돌입할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.
19일 유통업계에 따르면 지난달 31일 마감된 홈플러스 매각 공개입찰에는 인공지능(AI) 핀테크 기업 ‘하렉스인포텍’과 부동산 임대·개발 업체 ‘스노마드’ 두 곳이 인수의향서를 제출했다. 이들은 21일까지 예비실사를 진행한 뒤 26일 오후 3시까지 최종 입찰제안서 제출 여부를 결정할 예정이다.
업계에서는 이들이 홈플러스를 인수할 가능성을 부정적으로 보고 있다. 재무 상태가 취약해 자산가치가 2조 원 이상에 달하는 홈플러스를 인수할 여력이 없다는 것이다. 2000년 설립된 하렉스인포텍은 모바일 간편결제 플랫폼 ‘유비페이(UBpay)’를 운영하는 기업으로 지난해 매출은 3억 원, 영업 손실은 33억 원이나 된다. 자산 10억 원, 부채 29억 원으로 사실상 완전 자본잠식 상태다. 스노마드의 상황도 비슷하다. 감사보고서에 따르면 스노마드의 지난해 매출은 116억 원, 영업이익은 25억 원 정도에 그쳤다. 자본총계는 222억 원인데 부채는 1374억 원에 달한다.
두 곳 모두 유통업 경험이 전무하다는 점도 문제점으로 지적된다. 한 유통업계 관계자는 “한국에서 대형마트는 법규제부터 인력 운용 등 전반에 걸쳐 신경을 써야할 점이 많다”며 “국내 대형마트 2위 업체인 홈플러스를 재무 상태도 좋지 않고 유통업 경험이 전혀 없는 곳이 인수해 운영하기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
업계에서는 새로운 인수 후보로 농협과 쿠팡 등을 거론하고 있지만 홈플러스의 누적된 적자와 2만 명에 달하는 임직원을 고용해야 한다는데 부담을 느끼고 있는 것으로 알려졌다.
인수 후보가 최종 입찰제안서를 제출하면 법원은 회계·법률 실사를 통해 인수자의 재무여력, 인수가 적정성, 부채 감당 가능성 등을 검토한다. 최종 판단까지는 통상 1~3개월이 걸린다. 자금 조달 능력이 확인되지 않는 등 문제가 있다고 판단될 경우 회생 계획안은 성립되지 않고 파산·청산 절차로 이어지게 된다. 홈플러스 측은 최종 입찰제안서가 접수되지 않을 경우 서울회생법원에 회생계획안 제출 기간 연기를 요청할 계획이다. 앞서 법원은 홈플러스의 회생계획안 제출 기한을 세 차례 연기한 바 있다.
2015년 홈플러스에 상환전환우선주(RCPS)와 보통주를 포함해 총 6121억 원을 투자한 국민연금도 비상에 걸렸다. 현재까지 국민연금이 회수한 금액은 RCPS 3131억 원 정도다. 국민연금 관계자는 “회생절차 전반에 대한 국민연금의 대응 방안 모색을 위해 법률자문사를 선정했다”며 “회생절차 진행 중 국민연금이 취할 수 있는 구체적인 대응 방안을 모색하고 있다”고 말했다.
일각에서는 정부의 적극적인 개입을 주장하고 있다. 유동수 더불어민주당 MBK-홈플러스 사태 해결 태스크포스(TF) 단장은 “홈플러스 회생에는 협력 업체와 직원 등 30만 명에 달하는 이해관계자가 관련돼 있다”며 “정부와 공적 구조조정 기관이 즉각 나서야 한다”고 촉구했다.
