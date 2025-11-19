“환자들 더 위험해져”…의사들, ‘응급실 뺑뺑이’ 방지법 반대 왜?

시도 소방본부에 설치된 119구급상황관리센터에서 응급환자 이송을 담당하는 내용의 응급의료법 개정안이 국회에서 발의됐다. 119구급대원이 이송 병원을 직접 결정하자는 취지다. 응급의학과 의사들은 반발이 크다. 이들은 환자 생명이 오히려 위험해질 수 있다고 주장이다.
대한응급의학회는 19일 성명을 내고 “개정안대로 119구급대원 또는 119구급상황관리센터가 이송 병원을 직권으로 선정한다면 몇 안 되는 응급의료기관 문 앞에 구급차들이 줄지어 대기하는 새로운 기현상이 발생할 것”이라고 밝혔다. 이어 “119구급대가 응급의료기관 문 앞에서 대기하다가, 심지어 재이송까지 담당하는 동안 정작 관내에서 응급환자가 발생하면 어떻게 대응하겠나”며 “이 경우 출동할 119구급대마저 부족한 ‘구급 공백’의 아찔한 현실을 마주하게 될 수도 있다”고 주장했다.
국회 보건복지위원회 김윤 더불어민주당 의원 등은 중앙·권역응급의료상황센터, 119구급상황관리센터가 응급환자 이송과 전원에 협력하고 응급환자 이송은 119구급상황관리센터가 담당하는 내용의 응급의료법 개정안을 발의했다. 행정안전위원회 소속 양부남 민주당 의원 등은 119구급대나 구급상황센터가 응급환자의 이송병원을 우선 선정하는 내용의 ‘119구조·구급법’ 개정안을 발의했다.
발의안은 응급현장에서 구급대원들이 여러 병원에 연락해 환자 수용 여부를 묻지만 병원들이 전문의 부족 등을 이유로 환자를 받지 않는 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’를 막겠다는 취지다. 소방청에 따르면 구급대원이 환자 수용을 위해 병원에 20번 이상 문의한 출동이 한 해 1176건에 이른다.
하지만 응급의학과 의사들은 구급대원들이 환자의 의학적 상황을 제대로 판단할 수 없어 오히려 엉뚱한 병원에 환자를 보낼 수 있다고 우려한다. 대한응급의학회는 급성심근경색증을 사례로 들어 “급성심근경색증 환자는 가까운 병원이 아니라 관상동맥 중재 시술이 가능한 병원으로 이송해야 한다는 게 세계 공통의 치료 지침”이라며 “(개정안대로) 우선 가장 가까운 병원으로 빨리 이송하고, 이후 다른 병원으로 옮겨 치료하는 방식은 듣기에는 그럴듯하나 실은 환자의 생명에 위해를 주는 것”이라고 했다.
의료계 안팎에서는 응급실을 거친 환자를 실제 치료하는 내과, 외과, 정형외과 등 이른바 ‘배후진료’ 인프라를 제대로 확충해야 ‘응급실 뺑뺑이’를 줄일 수 있다는 지적이 나온다. 전국의료산업노동조합연맹은 성명을 통해 “응급의료센터 지정 및 운영 평가에서 배후진료 역량을 필수 기준으로 포함하고 지역 간 배후진료 역량 공유 네트워크를 구축해야 한다”고 밝혔다.
