‘자치분권 선도도시’ 광명, ‘2025 참좋은 지방자치 정책대회’ 열어

전국 48개 지방정부 참여…우수정책 발표
경기 광명시(시장 박승원)가 민선 지방자치 30주년을 참좋은지방정부협의회와 공동 주최한 ‘2025 참좋은 지방자치 정책대회’를 7일 오후 국회의사당 사랑재에서 열렸다.
국회의장상·국무총리상 등 26개 부문 시상
박승원 시장 “시민이 주인인 지방자치 만들 것”
우원식 국회의장과 김민석 국무총리, 전국 자치단체장과 공직자, 시민 등 300여 명이 참석했으며, 전국 48개 지방정부가 참여해 26개 부문에 대한 우수정책을 시상하고 창의적인 정책 성과와 우수사례를 소개했다.
국회의장상에는 전남 영광군 ‘햇빛·바람 활용 영광형 기초소득형 에너지 체계 구축’ △국무총리상 광주 서구 ‘서구형 돌봄 정책 혁신모델 구축’ △행정안전부 장관상 경기 파주시 ‘기반 시설 선도 도시 파주’가 선정됐다.
참좋은지방정부협의회 대상에는 전남 보성군의 ‘홀로 600, 군민이 만드는 기초연대안전네트워크’가 선정됐고, 전북 정읍시, 서울 중랑구, 경기 수원시, 서울 성북구 등이 참좋은지방정부협의회 최우수상의 영예를 안았다.
박승원 광명시장은 “지방자치는 행정의 권한을 나누는 제도가 아니라, 시민이 스스로 자신의 삶을 결정하는 민주주의의 완성형”이라며 “30년의 세월이 쌓여 이제 시민은 함께 문제를 해결하고 미래를 설계하는 주체로 성장했다”라고 말했다.
그러면서 “이번 정책대회는 그동안 각 지방정부가 만들어 온 변화를 공유하고, 좋은 정책이 모두의 삶을 바꾸는 힘이 된다는 사실을 확인하는 자리였다”며 “앞으로도 시민이 주인이 되는 진정한 자치분권의 길을 전국 지방정부와 함께 만들어가겠다”라고 했다.
광명시는 지방정부가 주민의 삶 속에서 변화를 끌어내고, 주민이 정책의 주체로 나서는 자치분권의 가치와 시민주권의 일상화를 지속적으로 확산해 나가고 있다.
자치분권·평생학습·기후위기 대응·자원순환·사회적경제·정원도시 등 광명시 6대 핵심 가치를 바탕으로, 시민이 정책의 주체로 참여하는 지속가능한 자치도시 구현하고 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지