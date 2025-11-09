영화감독 김창민 별세…향년 40세, 4명에 장기기증하고 떠나

영화 ‘마녀’ ‘마약왕’ 등에 참여했던 김창민 감독이 4명에게 장기 기증을 하고 세상을 떠났다. 향년 40세.
김 감독의 여동생은 9일 소셜미디어를 통해 “지난 달 20일 뇌출혈로 쓰러진 오빠가 7일 뇌사 판정을 받은 뒤 장기 기증을 통해 4명에게 소중한 새 생명을 나누고 주님 곁으로 떠났다”고 밝혔다. 이어 “가족 모두의 간절한 바람에도 끝내 의식을 회복하지 못했다”며 “겉으로는 강해 보였지만 누구보다 따뜻하고 여린 사람이었다”며 부고를 알렸다.
1985년 서울에서 태어난 김 감독은 2013년 영화 ‘용의자’에 소품팀으로 참여하며 영화계에 입문했다. 영화 ‘그것만이 내 세상’ ‘비와 당신의 이야기’ ‘소방관’ 등에서 작화를 담당했다. 2016년 연출한 ‘그 누구의 딸’로 제5회 경찰 인권영화제 감독상을 수상했으며, 2019년 단편 영화 ‘구의역 3번 출구’를 연출했다.
유족으로는 아버지 김상철 씨와 어머니 정이성 씨, 동생 사라 씨, 아들 시온 군 등이 있다. 빈소는 경기 구리시 한양대구리병원 장례식장, 발인 10일 오전 6시. 031-566-2040
이지윤 기자 leemail@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0