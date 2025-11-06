2035년 온실가스 감축 목표 ‘50~60%’ 또는 ‘53~60%’

2035년 온실가스 감축 목표(NDC)가 2018년 대비 ‘50~60% 감축’, ‘53~60% 감축’ 방안 중 하나로 결정된다. NDC는 파리협약에 따라 각 당사국이 5년마다 수립해 유엔에 제출하는 목표로, 한국의 2030 NDC는 40%였다.
6일 정부는 서울 영등포구 국회의원회관에서 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표’ 공청회를 열고 최종 후보안을 공개했다. 그 동안 기후에너지환경부는 산업계가 제시한 상한인 48%와 2050년 탄소중립까지 직선 경로를 그었을 때의 목표치인 53%, 유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 권고한 61%, 지구적 책임을 고려했을 때 목표해야 하는 65% 등 4개안을 두고 6차례 대국민 논의를 벌이는 등 여론 수렴 과정을 거쳐 왔다.
2018년 온실가스 순배출량은 7억4230t으로, 50% 감축 시엔 3억7120만t, 53% 땐 3억 4890만t, 60% 감축 땐 2억9690만t으로 줄여야 한다. 지난해 국가 온실가스 배출량이 잠정 6억9160만t이라는 점을 고려하면 10년간 최소 3억 2040만t, 최대 3억 9470만t을 줄여야 하는 셈이다.
정부가 합의된 단일안을 도출하지 못하고 최종안으로 50%대로 시작하는 범위값을 발표하면서 60%대 2035 NDC를 주장해 왔던 시민단체를 중심으로는 “산업계 입장이 강하게 반영된 결과”라는 비판의 목소리가 터져 나왔다. 이날 공청회에 참석한 최창민 플랜1.5 변호사는 “지난해 8월 헌법재판소 기후 소송 결정에 따라 국회는 내년 2월까지 감축량의 진전을 담보할 수 있는 장기 감축 경로를 입법해야 한다”며 “입법시한을 4개월 앞두고 이보다 현저히 낮은 수준을 제시한 것은 중대한 위헌적 하자”라고 주장했다. 그러면서 “헌법재판소는 IPCC가 제시하고 유엔 기후변화 협약 당사국 총회가 공인한 전 지구적 감축 경로상 수치인 61%를 중요하게 언급했다”고 했다.
범위값 중 상한은 사실상 의미가 없고 착시만 일으킨다는 지적도 나왔다. 현준원 한국법제연구원 선임연구위원은 “상한이 60%면 70% 감축했을 때 법 위반이 되는 것이냐”며 “법적으로 아무런 의미가 없는 상한을 꼭 정해야 하는지 재검토가 필요하다”고 말했다. 환경 싱크탱크 기후솔루션은 이날 논평을 내고 “실제로는 하한치에 가까운 50% 또는 53% 감축을 염두에 둔 매우 부족한 목표에 불과하다”며 “이미 주요국은 60% 이상 감축을 제시했고, 국내외 여러 연구에서 2035년까지 61% 감축이 현실적으로 가능하며 그 편익이 더 크다고 제시된 바 있다”고 지적했다.
2035 NDC는 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 국무회의 심의·의결을 거쳐 유엔에 제출된다.
댓글 0