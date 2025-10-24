안제이 그집 폴란드 하원 국방위원장, 전쟁기념사업회 방문

안제이 그집(Andrzej GRZYB) 폴란드 국방위원장이 이끄는 하원 국방위 대표단이 23일 오후 전쟁기념사업회(회장 백승주)가 운영하는 전쟁기념관을 방문했다.
이번 방문에는 요안나 클루지크(Joanna KLUZIK-ROSTKOWSKA) 폴란드 국방위 부위원장, 안제이 셰빈스키(Andrzej SZEWINSKI) 부위원장, 피오트르 스트라흐(Piotr STRACH) 부위원장, 크셰슈토프 튜두이(Krzysztof TUDUJ) 국방위 위원 겸 정보위원회 부위원장 등이 함께 했다.
백승주 회장은 그집 위원장에게 쇼팽의 심장이 안치된 폴란드 ‘성 십자가 성당’에 방문한 일화를 소개하며, “폴란드에 대한 쇼팽의 애국심을 고스란히 느낄 수 있어 감동했다”고 말했다. 또한 “양국이 군사안보와 방산 분야에서 실절적 성과를 거둘수 있는 ‘윈윈(Win-Win)’ 협력 관계를 구축하길 바란다”고 강조했다.
그집 위원장은 “양국은 유사한 역사적 아픔을 경험했지만, 앞으로 한-폴란드 간 방산 및 군사 교류 분야에서 최고의 협력이 이루어지길 기대한다“고 화답했다.
앞서 폴란드 하원 국방위 대표단은 전쟁기념관의 상설 전시 공간인 ‘6·25전쟁Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ실’을 관람하며, 전쟁 발발부터 휴전에 이르는 역사적 과정과 전시된 무기류를 살펴봤다.
폴란드 하원 국방위 대표단은 대한민국 의회 국방위원장인 성일종 의원 측 초청으로 방한했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0