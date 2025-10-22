이승엽 전 두산 감독, 日 요미우리 가을 캠프 임시코치로

요미우리 구단은 29일부터 다음 달 13일까지 열리는 팀 가을 캠프에 이 전 감독을 초빙힌다고 22일 발표했다.
2004년 일본 무대에 진출한 이 전 감독은 2006년부터 5년간 요미우리에서 활약했다. 요미우리 이적 첫 해인 2006년에는 4번 타자를 맡아 타율 0.323, 41홈런, 108타점으로 맹활약했다. 이후 요미우리와 4년 30억엔(약 282억 원)짜리 대형 계약을 한 그는 2011년 오릭스를 거쳐 2012년 KBO리그로 복귀했다. 이 전 감독은 한국에서 467홈런, 일본에서 159홈런 등 모두 626개의 홈런을 터뜨렸다.
이번 요미우리행에는 요미우리 시절 한솥밥을 먹었던 아베 신노스케 감독과의 친분이 크게 작용했다. 이 전 감독은 요미우리 역대 70대 4번 타자, 아베 감독은 역대 72대 4번 타자다. 일본 언론들은 요미우리가 이 전 감독을 통해 타선 강화를 노리고 있다고 전했다.
이 전 감독은 2023년부터 두산의 지휘봉을 잡았으나 감독 3년 차인 올해 6월 성적 부진에 대해 책임을 지고 자진사퇴했다.
