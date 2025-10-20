대원, 김포 북변2구역 ‘칸타빌 디 에디션’ 11월 분양 예정

대원 ‘칸타빌 디 에디션’이 내달 분양을 앞두고 있다. 서울 5호선 감정역(예정) 도보권이라는 교통 호재와 함께 혁신적인 평면 설계와 김포 원도심 학군, 건설사의 우수한 재무구조라는 삼박자를 갖춘 점이 주목된다.
칸타빌 디 에디션은 지하 5층~지상 24층 총 612가구 규모로, 전용면적 66㎡·84㎡·104㎡·127㎡의 다양한 평형대로 나온다.
특히 중소형 면적에도 과감히 4베이 설계를 도입한 것이 특징이다. 알파룸과 대형 수납공간, 가변형 구조를 통해 공간 활용도를 극대화했다.
84㎡ 타입에는 수요자의 라이프스타일에 맞춘 주방 확장형, 수납 특화형, 펫케어 특화형 등의 선택형 평면이 계획돼 있다.
또한 북변 일대에서는 보기 드문 복층형 펜트하우스(104㎡·127㎡)를 도입해 고급 주거 수요를 충족시킬 예정이다. 복층 구조와 테라스 설계가 적용돼 희소성과 개방감을 모두 갖췄다는 평가다.
단지는 김포 원도심 학군 내에 위치해 교육 접근성도 뛰어나다. 김포초, 김포중, 김포여중, 김포고, 사우고 등 초·중·고교가 모두 인근에 포진해 있어 자녀 교육에 대한 걱정을 덜 수 있는 입지다.
리모델링 중인 중봉도서관과 다양한 학원시설이 밀집한 사우역 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 실수요층에게 매력적인 조건을 갖췄다.
칸타빌 디 에디션 시공사인 대원은 서울 강남구 압구정, 양천구 목동, 마포, 영등포 등지에서 ‘칸타빌’ 브랜드 아파트를 성공적으로 공급하며 안정성과 시공 능력을 검증받은 바 있다. 최근 PF(프로젝트 파이낸싱) 시장의 불안정성과 고금리 환경 속에서도 업계 최상위권 수준의 재무 건전성(부채비율 67.1%·유동비율 331%·당좌비율 280%)을 갖췄다.
분양 관계자는 “칸타빌 디 에디션은 김포 북변지구 내에서도 보기 드문 혁신 평면과 차별화된 상품성을 갖췄다”며 “자녀 교육을 고려한 실수요층부터 희소성 높은 펜트하우스를 찾는 수요까지 모두 흡수할 수 있는 단지로, 김포 북변의 새로운 대표 단지가 될 것”이라고 말했다.
