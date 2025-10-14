대통령실 “‘한화오션 제재’ 韓-中 통상채널 가동 중… 피해 최소화”

대통령실은 14일 “한화오션 미국 자회사에 대한 중국 측의 조치와 관련해 정부는 피해를 최소화하기 위해 한중 통상 채널을 가동하여 소통 및 대응 중”이라고 밝혔다.
앞서 이날 중국 상무부는 왕원타오 상무부장 명의로 “미국이 중국에 대해 해사(海事), 물류 및 조선업 관련 301조 조사를 실시하고 그에 따른 조치를 취한 데 대한 반(反)제재 조치”라며 한화쉬핑과 한화필리조선소, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스 등 한화오션의 미국 내 자회사 5곳을 제재하겠다고 발표했다.
한화필리조선소는 한국의 대미 투자 프로젝트 ‘마스가’의 상징과 같은 곳이다.
왕원타오 상무부장은 “(미국의 조치는) 국제법과 국제관계의 기본 원칙을 심각하게 위반한 것”이라며 “중국 기업의 합법적 권익을 심각하게 훼손한 것”이라고 주장했다. 이어 “한화오션 미국 내 관련 자회사가 미국 정부의 관련 조사 활동을 지원해 중국의 주권과 안전, 발전 이익을 해치고 있다”고 말했다.
이를 두고 최근 관세 갈등을 벌이는 미국과 중국의 ‘고래 싸움’에 한국 기업이 ‘새우 등 터진 것 아니냐’는 분석이 나왔다.
대통령실은 “마스가 프로젝트에 영향을 미칠지 여부 등은 이후 종합적으로 판단해야 할 것”이라며 “다만 해당 기업과 중국 기업간 거래가 많지 않아 당장의 영향은 제한적으로 보인다”고 밝혔다.
이어 “(중국의) 추가 제재 가능성은 예단하기 어려우나 이에 대해 계속 예의주시하겠다”고 했다.
