본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
제23회 ‘연문인상’ 홍윤표·허진호·최희윤 수상
동아일보
업데이트
2025-10-14 16:31
2025년 10월 14일 16시 31분
입력
2025-10-14 16:15
2025년 10월 14일 16시 15분
조승연 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251014/132557455/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
사진은 14일 오후 서울 서대문구 연세대학교의 모습. 2024.10.14/뉴스1
연세대 문과대학 동창회는 제23회 ‘연문인상’ 수상자로 학술 부문에 홍윤표 전 연세대 국문과 교수, 문화예술 부문에 허진호 영화감독, 사회공헌 부문에 최희윤 한국디지털웰니스협회장을 선정했다고 14일 밝혔다. 홍 전 교수는 국어정보학 개척 공로, 허 감독은 한국영화 발전 기여, 최 협회장은 데이터 혁신을 통한 사회공헌을 인정받았다. 시상식은 11월 12일 오후 6시 연세대 위당관 백주년기념홀에서 열린다.
조승연 기자 cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]중기부, 회원정보 유출 제재받은 기업에 50억 보증 제공
中내부 “美에 고통 안길 카드 보여줬다”…무역협상 기대 확산
물가상승률보다 낮은 퇴직연금 수익률, 기금화땐 1인당 年 322만원 추가 수익
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0