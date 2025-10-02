“니내 없습니다”…합천 폭우 속 이웃 지킨 사람들 [따만사]

삼가면사무소 제공. 김수연 기자 xunnio410@donga.com

부산에서 온 절박한 전화 한 통

비가 멎은 뒤 구조가 상당히 진행된 시점에 찍힌 현장 사진.

40년 넘게 이 동네를 지켜온 주민들조차 “처음 본다”는 기록적 폭우가 쏟아졌다. 비는 순식간에 허리까지 차올랐고, 면사무소 전화기는 쉼 없이 울렸다.“비가 허리까지 찼습니다!”“지금 집에 갇혔습니다, 제발 도와주세요.”그 무렵, 부산에서 걸려온 한 통의 전화가 면사무소를 울렸다.“어머니가 집에 갇혔다고 하셨는데 이제 전화도 안 받아요. 제발 가주시면 안 돼요?”전화가 언급한 곳은 지형이 낮은 하금마을. 시간당 80㎜가 쏟아지자 마을 주민들이 집 안에 갇히고 말았다. 면장은 주무관 김준환(39)과 몇몇 직원들, 그리고 청년회 청년들을 불러 모았다.

진흙탕 속에서, 스티로폼이 기적이 되다

“사진에 찍힌 건 저이지만 저 혼자가 아닙니다”

구조에 뛰어든 면사무소 직원과 서문병관 면장, 김준환 주무관.



“니내 없습니다. 우리가 할 일일 뿐”





아버지의 냄새로 배운 ‘공무원’의 무게



“큰일 났구나.”모두의 얼굴에 긴장감이 번졌다.김 주무관은 곧장 119에 전화를 걸었다. 열 차례 넘게 시도해도 돌아오는 건 ARS 안내뿐이었다. 폭주하는 신고 속에 구조대 진입은 불가능했다. 더구나 마을로 들어오는 도로마저 산사태로 끊겨버렸다.“어르신들 모시고 이 물을 걸어 나올 수 있을까?”김 주무관은 망설였다. 물은 이미 진흙탕이었고, 발밑에 맨홀이 있는지 턱이 있는지도 알 수 없었다. 발이 꺼질 때마다 순간 목까지 물이 차오르곤 했다.그때였다. 청년회 한 회원이 외쳤다.“이거 어떠셔요!”60m 남짓 떨어진 둔덕까지, 왕복 한 번에 10분이 넘게 걸렸다. 물살은 거셌고 스티로폼은 아슬아슬했다. 균형이 조금만 흐트러져도 어르신들이 물에 빠질 수 있었다.그러나 서로의 손끝을 바라보며, 흰 스티로폼을 부여잡은 이들은 한 명, 두 명… 결국 11명의 어르신을 모두 구조했다.그날 합천에서는 주택 500여 채가 침수됐지만, 주민은 단 한 명도 목숨을 잃지 않았다.구조에 나섰던 직원들은 며칠간 두드러기에 시달려야 했다. 정화조 물, 차량 기름이 뒤섞인 오염된 물 속을 헤친 탓이었다.김 주무관은 집에 돌아와 아내로부터 “고생했다”는 말과 함께 “조심하지”라는 걱정 섞인 나무람을 동시에 들었다.하지만 그는 말했다.“사진에 찍혀 혼자만 스포트라이트를 받는 것 같지만, 사실은 청년들과 직원들 모두가 함께 했습니다. 혼자였다면 용기조차 나지 않았을 겁니다.”서문병관 면장은 공을 모두 직원들에게 돌렸다.“다친 주민도, 직원도 없어서 정말 다행이죠. 두렵기도 했을 텐데 어른들 보이니까 앞뒤 안 보고 뛰어준 겁니다.”그러면서도 그는 덤덤히 말했다.김 주무관이 공직의 길을 선택한 건 아버지의 영향이 컸다. 산청군청 공무원이었던 그의 아버지는 늘 현장에서 주민과 함께했다.산불이 난 날이면, 아버지는 옷에 탄 냄새를 묻히고 돌아오곤 했다.로 남았다.건강 문제로 일찍 아버지를 떠나보내고 난 뒤에도 그의 마음에 남은 건 한마디였다.“공무원이야말로 봉사할 수 있는 최고의 직업이다.”공직 7년 차가 된 그는 이제 그 말을 뼈저리게 실감한다.“이런 일이 다시는 없어야겠지만, 혹시 또 생긴다면 당연히 또 나서야 하지 않겠습니까. 제 옆의 동료들도 다 같은 마음일 겁니다.”폭우로 무너진 건 집과 도로였지만, 끝내 무너지지 않은 건 이웃을 향한 사람들의 마음이었다. 합천의 그날, 스티로폼 뗏목 위에서 서로의 손끝을 붙잡은 사람들은, 이웃을 지켜낸 평범한 영웅들이었다.

