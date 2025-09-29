메르세데스-벤츠 사회공헌위원회, 한국 체육 유망주에 손길

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 국내 체육 유망주 50명에게 총 1억5000만 원 규모 ‘기브앤 드림’ 장학금을 전달했다고 29일 밝혔다.
기브앤 드림은 벤츠 사회공헌위원회가 어려운 환경에서도 두각을 나타내는 청소년 선수들을 선발해 대회 출전 및 훈련 비용, 용품 구입비, 부상 치료비 등을 지원하는 장학사업이다. 지난 2020년 시작 이후 총 300명에게 누적 9억 원의 장학금을 전달하며 국내 스포츠 인재 양성에 기여해 왔다.
이번 장학금 전달식에는 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장, 김효승 아이들과미래재단 상임이사, 피겨스케이팅 유망주 이윤호 학생이 참석했다.
사회공헌위원회는 올해 태권도, 축구, 유도 외에도 클라이밍, 탁구, 농구, 근대 3종을 장학 대상 종목에 새롭게 추가해 더 많은 청소년 선수들에게 기회를 제공하고 있다.
마티아스 바이틀 의장은 “기브앤 드림 장학사업은 청소년 스포츠 인재들이 경제적 어려움 속에서도 잠재력을 발휘할 수 있도록 돕는 매우 뜻깊은 프로그램”이라며 “메르세데스-벤츠 코리아는 미래세대의 주역인 청소년들이 꿈을 잃지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 분야에서 지원을 지속할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0