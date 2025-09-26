국정자원관리원 화재…70개 정부 온라인 서비스 먹통

26일 오후 8시 15분경 중앙 정부와 공공기관의 통신 시스템이 집결돼 있는 대전 국가정보자원관리원(국정자원)에서 화재가 발생했다. 모바일 신분증과 국민신문고 등 서비스도 이번 화재로 마비됐다.
행정안전부는 이날 대전 유성구에 있는 국정자원에서 배터리 화재가 발생했다고 밝혔다. 국정자원은 공공기관의 IT시스템이 집결된 곳이다. 이로 인해 모바일 신분증 등 1등급 12개와 2등급 58개 등 총 70개 시스템이 영향을 받아 서비스가 중단됐다. 중앙부처의 홈페이지와 정부 e메일 시스템도 접속이 불가한 상태다.
이번 화재는 무정전 전원장치(UPS)실 리튬배터리에서 발생한 것으로 추정된다. 소방당국이 장비 30여 대와 인력 90여 명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 이 불로 내부에 있던 40대 근로자 1명이 1도 화상을 입어 병원 치료를 받고 있으며, 소방당국은 데이터 장비 손실을 최소화하기 위해 이산화탄소 소화기를 활용해 불길을 잡고 있다. 경찰과 소방은 진화 후 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
국가정보자원관리원은 중앙·지방정부와 공공기관의 IT시스템이 집결된 곳으로, 장애 발생 시 국민 생활과 직결된다. 정부는 업무영향도와 사용자 수, 파급도를 합산해 90점 이상이면 1등급, 85점 이상이면 2등급으로 분류한다. 1·2등급은 주민등록, 재난안전, 신분증 서비스처럼 국민 생활에 필수적이어서 복구 지연 시 사회 전반에 광범위한 영향을 미친다.
김민석 국무총리는 행안부·소방청·경찰청·대전시가 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 화재진압에 최선을 다하라고 지시했다. 행안부는 정확한 화재 원인과 사태를 파악 중이다. 행안부 관계자는 “윤호중 장관이 화재를 신속히 진압하고 인명 안전을 최우선으로 하되, 정부 서비스 장애 복구를 위해 가용 자원을 최대한 동원해서 신속히 복구하라고 지시했다”고 밝혔다.
