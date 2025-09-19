유리의 진화, 아파트 ‘급’ 높인다

최근 분양 시장에서 유리가 단순한 건축 자재를 넘어 아파트의 가치를 결정짓는 핵심 요소로 부상하고 있다. 외관을 좌우하는 ‘커튼월 룩’부터 조망권을 극대화하는 ‘유리 난간’, 단열과 방음 성능을 높인 고기능 창호까지 유리는 주거 공간의 고급스러움을 상징하는 소재로 자리매김하고 있다.
서울 한강변을 중심으로 한 고급 아파트 단지들은 유리를 활용한 외관 특화 설계로 고급 이미지를 극대화하고 있는 추세다. 커튼월 룩은 유리로 건물 외벽을 감싸 초고층 빌딩에서나 볼 수 있었던 세련된 도시의 스카이라인을 재현한다.
철재 대신 유리로 마감된 발코니 난간도 조망권과 개방감을 높이는 데 크게 기여하고 있다. 유리 난간은 거실에서 외부 경관을 막힘 없이 감상할 수 있도록 한다. 내구성이 뛰어나 유지관리 부담도 적다. 반면, 기존 철재 난간은 녹 발생과 도색 유지 등 지속적인 관리가 필요해 실용성 면에서 점점 밀려나고 있다.
유리 기술력은 실내 성능에서도 중요한 역할을 한다. 특히 ‘3중 로이 유리’는 단열과 방음 효과를 동시에 갖춘 창호 솔루션으로, 여름철 냉방비와 겨울철 난방비 절감은 물론 결로 현상까지 예방할 수 있는 것으로 알려졌다.
최근에는 에너지 절감에서 더 나아가 직접 에너지를 생산하는 ‘태양광 유리’까지 도입되고 있다. 고층 외벽이나 옥상에 설치되는 태양광 패널은 특수 강화유리를 활용해 건축 미관을 해치지 않으면서 친환경 에너지를 생산하는 역할까지 수행한다.
부동산 업계 관계자는 “유리는 단순한 건축 자재를 넘어 디자인과 성능, 지속가능성을 모두 충족시키는 요소로, 아파트 가치를 상징하는 바로미터가 되고 있다”고 말했다.
이러한 흐름에 따라 유리를 적극 도입한 신규 분양 단지들이 늘고 있다. 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 두산건설과 BS한양 컨소시엄이 인천 부평구 부개4구역 주택재개발 정비사업을 통해 공급하는 단지로, 커튼월 룩과 유리 난간이 적용돼 고급스러운 외관을 구현했다. 에너지 절약을 위한 태양광 시스템도 도입된다. 총 1299가구 중 전용 46·59·74㎡ 514가구가 일반분양된다. 분양은 9월 예정이다.
힐스테이트 광명11(가칭)은 일부 동에 커튼월 룩과 함께 유리 난간이 전면 도입된다. 총 4291가구 규모이며 이 중 652가구가 일반분양 물량이다.
울산 남구 무거동 일대에 들어서는 한화포레나 울산무거에도 커튼월 룩과 유리 난간이 외관 설계에 포함된다. 총 816가구 규모로 9월 분양 예정이다.
부산 해운대구 우동2구역에 공급되는 베뉴브 해운대 역시 커튼월 룩과 유리 난간이 함께 적용된다. 이 단지도 9월 분양을 앞두고 있다.
