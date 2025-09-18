전국 공항노동자 내일부터 총파업…추석 앞두고 비상

전국공항노동자연대가 19일부터 총파업에 들어간다. 이에 따라 인천국제공항을 비롯해 전국 15개 공항은 18일부터 비상 운영에 들어갔다.
이날 인천공항공사와 한국공항공사는 “전국공항노동자연대의 파업에 따른 이용객 불편을 최소화하기 위해 비상 대응 체제를 가동한다”고 밝혔다. 지난달 18일부터 비상대책본부를 운영해 온 인천공항공사는 위기 경보 단계를 ‘경계’에서 ‘심각’으로 올리고 모니터링을 강화하고 있다. 3개 자회사(운영, 시설, 보안)의 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 조합원 3600여 명 가운데 청소와 안내, 교통관리 등을 담당하는 운영 자회사 소속 700여 명이 파업에 참여할 것으로 예상한다.
김포국제공항과 전국 지방공항을 운영하는 한국공항공사도 11일부터 현장점검을 실시하고 있다. 본사에 상황관리반을 설치해 공항 운영 상황을 실시간으로 점검하고 있다. KAC공항서비스 등 3개 자회사의 조합원 3600여 명 가운데 800여 명이 파업에 들어갈 것으로 추정한다.
특히 ‘추석 특별 수송기간’을 앞두고 파업이 길어질 경우 항공편이 일부 지연될 가능성이 커 여행객의 불편이 우려된다. 두 공사는 자회사와 협력해 내·외부 대체인력, 안내요원 등을 투입해 현장 공백을 최소화해 여행객들이 불편을 겪지 않도록 할 방침이다. 현장 안내문, 홈페이지를 통해 실시간으로 정보를 제공하는 등 안내 체계를 강화하기로 했다. 두 공사는 “자회사 노조원들이 파업에 들어가도 항공기 운항을 포함해 공항은 정상적으로 운영되기 때문에 여행객은 안심하고 모든 공항을 이용해도 된다”고 말했다.
이번 파업은 전국공항노동자연대가 인천공항을 비롯한 전국 15개 공항 노조를 아우르면서 동시 총파업을 예고했다는 점에서 과거와 다르다. 이 단체는 인천공항과 김포공항 등 전국 15개 공항에서 활주로와 청사 유지보수, 소방, 전기설비 관리 등을 담당하는 노동자 1만5000여 명으로 구성됐다. 3조 2교대 근무 체계의 4조 2교대 전환과 인력 충원, 자회사 직원에 대한 불이익 개선 등을 요구하며 19일 오전 5시 반부터 오후 6시까지 총파업에 들어가기로 했다. 10월 1, 2일에도 파업을 예고한 상태다.
댓글 0