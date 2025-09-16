꼬마 미술가들, 뚝섬한강공원에 가을을 물들이다[청계천 옆 사진관]

선선한 가을바람이 불어오는 16일, 서울 광진구 뚝섬한강공원이 아이들의 웃음소리와 색색의 그림들로 물들었다. 자양4동 관내 8개 어린이집 원아 200여 명이 한자리에 모여 ‘어린이 미술소풍’을 즐긴 것.
아이들은 가족, 친구, 바다 등 익숙하면서도 소중한 주제를 마음껏 상상해 도화지에 담아냈다. 크레파스와 물감을 손에 쥔 작은 손끝에서 다채로운 작품이 탄생했고, 아이들의 눈은 호기심과 설렘으로 반짝였다.
행사장 한편에서는 페이스페인팅, 훌라후프와 같은 체험 프로그램이 마련돼 아이들에게 또 다른 즐거움을 선사했다. 친구들과 함께 뛰고 웃으며 어울리는 모습은 그 자체로 생생한 그림이 됐다.
자양4동 관계자는 “아이들이 자연 속에서 그림을 그리고 놀이를 즐기며 창의성과 협동심을 기를 수 있도록 이번 행사를 준비했다”라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 체험 활동을 이어가겠다”라고 말했다.
