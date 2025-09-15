눈물의 이재석 경사 영결식… 유족 “진실을 밝혀달라” [청계천 옆 사진관]

한편 이 경사의 동료들은 지휘부가 책임을 피하기 위해 사고 경위를 숨기려 했다고 주장했다. 영흥파출소 소속 팀원들은 이날 인천 청기와장례식장에서 기자회견을 열고 “파출소장이 ‘이 경사를 영웅으로 만들어야 한다’며 유가족이나 기자들에게 사고 경위는 함구하라고 지시했다”고 밝혔다.
해경 훈령인 ‘파출소 및 출장소 운영 규칙’은 순찰차 탑승 인원을 2명 이상으로 규정한다. 그러나 당시 파출소 근무자는 6명이었음에도 팀장이 새벽 3시까지 휴식을 지시해 이 경사가 홀로 대응한 것으로 알려졌다. 동료들은 “새벽 3시 복귀했을 때도 출동 사실을 공유받지 못했고, 민간 드론업체 연락으로 처음 상황을 알았다”며 “사고 발생 80분이 지나서야 상황실에 보고됐다”고 지적했다.
이에 대해 인천해양경찰서는 “유족에게 CCTV, 무전 녹취록, 드론 영상 등 제공 가능한 자료는 모두 전달했다”며 “은폐는 사실이 아니며, 해경청 차원에서 사실관계를 철저히 규명하겠다”고 해명했다.
해경은 외부 전문가 6명으로 구성된 진상조사단을 꾸려 오는 26일까지 사고 원인 규명에 나설 계획이다.
