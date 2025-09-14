한국 1인당 GDP, ‘반도체 수출 증가’ 대만에 역전 전망

올해 한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 22년 만에 대만에 역전될 것으로 전망된다. 한국 경제가 내수 부진과 미국발 관세전쟁 등의 겹악재로 지지부진한 사이 대만은 반도체 수출을 중심으로 고속 성장을 한 결과다.
14일 정부와 대만 통계청 등에 따르면 올해 한국의 1인당 GDP는 3만7430달러(약 5218만 원)로 대만(3만8066달러)에 못 미칠 것으로 예상된다. 한국의 1인당 GDP는 올해 명목 GDP 전망치(1조9345억4592만 달러)를 통계청 인구 추계상 올해 인구(5168만4564명)로 나눠 추정했다. 대만의 1인당 GDP는 대만 통계청이 최근 제시한 수치다.
국제통화기금(IMF)에 따르면 한국의 1인당 GDP는 2003년 1만5211달러로 대만(1만4041달러)을 추월한 뒤 지난해까지 단 한 차례의 역전도 허용하지 않았다. 양국의 1인당 GDP 격차는 2018년 9475달러까지 벌어지기도 했지만 그후 빠르게 좁혀졌다. 올해 1인당 GDP 전망이 현실화하면 한국은 22년 만에 대만에 따라잡히게 된다.
최근 대만의 고속 성장에는 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장 점유율 1위인 TSMC 등 대만 반도체 기업의 초격차 기술과 그에 따른 수출 경쟁력이 밑바탕이 됐다. 인공지능(AI) 시장이 확대되면서 SK하이닉스와 삼성전자를 보유한 한국도 반도체 분야에서 호재를 맞았지만 내수 부진 장기화와 미국의 자동차·철강·알루미늄 관세 부과에 따른 수출 타격 등으로 대만만큼 성장하지 못하고 있다.
이정희 중앙대 경제학과 교수는 “대만은 글로벌 AI 붐으로 반도체 수출 실적이 빠르게 상승하면서 고속 성장했지만 한국은 내수 부진 등이 반도체 수출 호재를 상쇄해 버렸다”며 “초격차 기술 개발이나 AI 분야 경쟁력 확보가 늦어지면 대만과의 소득 격차는 앞으로도 더 벌어질 수밖에 없다”고 지적했다.
