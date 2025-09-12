안성팜랜드 마스코트 검은코 수컷 양 ‘깜자’ 탄생

안성팜랜드에 새 생명이 태어났다. 주인공은 검은코 수컷 양 ‘깜자’다.
지난 3월 안성팜랜드에 찾아온 어미 검은코 양이 지난 5일 건강한 수컷 새끼를 출산했다는 반가운 소식이 전해졌다.
자연교배로 태어난 순종 혈통의 깜자는 태어날 때부터 존재감이 남달랐다. 깜자는 사람을 잘 따르고 안기는 걸 좋아한다는 게 안성팜랜드 측 설명이다. 깜자의 매력을 직접 느끼고 싶다면 오는 20일부터 시작되는 ‘코스목동 축제’ 기간을 찾으면 된다. 주말과 공휴일마다 면양마을 방목장에서 자유롭게 뛰노는 깜자의 모습을 볼 수 있다.
깜자의 귀여운 일상은 안성팜랜드 공식 인스타그램을 통해서도 공개된다.
강민경 안성팜랜드 분사장은 “많은 관람객들이 새로운 생명의 탄생을 통해 축산의 가치와 자연이 주는 풍요로움을 체감할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 생명과 교감하는 공간으로서 의미 있는 시간을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
