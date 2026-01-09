김정은, 푸틴에 “언제나 함께 할것”…생일 축하에 화답

김정은 북한 노동당 총비서가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 서한을 보내 “당신과 당신의 러시아를 위해 언제나 함께 할 용의가 있다“라고 밝혔다.
당 기관지 노동신문은 김 총비서가 지난 8일 푸틴 대통령 앞으로 보낸 ‘회답서한’의 전문을 9일 공개했다.
김 총비서는 ”가장 친근한 나의 동지, 당신이 보내준 따뜻한 축하편지를 기쁜 마음으로 반갑게 받았다“며 ”이를 통해 우리들 사이 맺어진 진실한 동지적 관계를 다시 깊이 느꼈으며, 당신과의 친분관계를 가장 귀중한 것으로 그리고 자랑으로 간직하고 있다“고 말했다.
이어 ”우리들의 긴밀한 협력은 앞으로도 조로(북러) 사이의 포괄적 전략적 동반자 관계 정신에 맞게 여러 방면에서 계속될 것“이라고 했다.
그러면서 “나는 당신의 모든 정책과 결정들을 무조건적으로 존중하고 무조건적으로 지지할 것”이라며 “당신과 당신의 러시아를 위해 언제나 함께 할 용의가 있다”고 강조했다.
김 총비서는 “이 선택은 불변하며 영원할 것”이라고 덧붙였다.
신문이 이번 편지를 ‘회답서한’이라고 언급한 점에서 푸틴 대통령이 먼저 축전을 보낸 것으로 보인다. 다만, 북한 매체가 그 내용을 공개하지는 않았다.
김 총비서가 회답서한을 보낸 날짜가 그의 생일로 알려진 1월 8일이라는 점에서 푸틴 대통령이 이를 축하하기 위해 편지를 보냈을 가능성도 제기된다. 김 총비서는 1984년 1월 8일생으로 알려졌지만, 북한은 김 위원장의 출생일을 공식 발표하지 않고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
